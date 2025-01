A polícia identifica o autor do roubo na estrada com pedágio de Tanjung Priok como suspeito e o prende imediatamente

Jacarta – A polícia conseguiu prender uma das 6 gangues que roubaram um casal e esfaquearam um motorista de carro que estava na fila do trânsito, na estrada com pedágio de acesso a Tanjung Priok, quilômetro 13, no norte de Jacarta. O incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

O autor foi M Ali Sanda (MAS). A polícia nomeou MAS como suspeito e ele foi imediatamente detido no Centro de Detenção da Polícia Metropolitana do Norte de Jacarta.

“Ele foi nomeado suspeito”, disse o chefe da Polícia Metropolitana do Norte de Jacarta, Kombes Ahmad Fuady, aos repórteres, no sábado, 4 de janeiro de 2025.

Agora, a polícia continua a realizar uma série de investigações, incluindo a busca dos outros perpetradores, nomeadamente Aji, Anggi, Tedi, Amat, aliás Acong e Cipuy. “Ainda estamos desenvolvendo a busca por outros autores. Porém, prendemos o principal autor que portava a foice”, afirmou.

 Forte assalto à mão armada na estrada com portagem de acesso Tanjung Priok KM 13+500, precisamente na zona de Sungai Bambu, no norte de Jacarta.

O agressor portava uma arma afiada.

Um homem com as iniciais IBA (52) teve um destino infeliz enquanto dirigia seu carro. Naquela época, IBA e sua família estavam presos em um engarrafamento na estrada com pedágio de acesso a Tanjung Priok, km 13, ao norte de Jacarta. Ele foi agredido por um grupo de pessoas quando estava preso no trânsito.

Chefe de Relações Públicas da Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi disse que o incidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. “No início do incidente, quando chegamos ao local do crime, havia um engarrafamento e a vítima estava no carro”, disse o comissário de polícia Ade Ary aos repórteres, sábado, 4 de janeiro de 2025.

Então, uma gangue de 6 criminosos portando armas afiadas bloqueou repentinamente o carro da vítima. O autor do crime imediatamente tentou roubar e agredir a esposa da vítima.

“Depois chegaram 6 perpetradores com armas afiadas que bloquearam imediatamente o carro da vítima e tentaram atacar a esposa da vítima pela lateral”, disse ele.

Após executar com êxito sua ação, o autor do crime fugiu e levou o celular da vítima. Atualmente, o caso foi denunciado à Polícia Metropolitana do Norte de Jacarta.

“Devido a este incidente, a vítima sofreu perdas na forma de perda do seu telemóvel e a vítima sofreu escoriações no dedo indicador direito. As perdas são estimadas em IDR 1,5 milhões”, disse ele.