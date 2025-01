A Polícia Nacional revisará o Lurah com o BPN relacionado ao próximo mar em Tagerang

Yakarta, vivo – A Polícia Nacional também investigou a cerca do mar nas águas de Tagerang, província de Banten. O pedido para o início da investigação ou SPDP foi publicado em 10 de janeiro de 2025.

“Eu disse que quando as notícias começaram no início de janeiro, havia um mar próximo de Tagerang, o chefe da polícia nacional (o general Listyo Sigit Pabowo ordenou que realizassem uma investigação”, disse o diretor de crimes gerais (Dirtipidum ) da investigação criminal da polícia da agência, a brigada general Djuhandani Rahardjo Puro, sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

É verificação e, em seguida, coordenado com o Ministério de Assuntos Marítimos e Pescas (KKP), o Ministério dos Assuntos Agrários e Planejamento Espacial (ATR)/ Agência Nacional de Terras (BPN), bem como o Kelurahan, onde a emissão do uso do edifício, o certificado de direitos (SHGB) é finalmente cancelado.

“Nesse processo, ainda estamos realizando uma investigação coletando vários elementos de evidência ou informação”, afirmou.

Em seguida, implementará os resultados da pesquisa para garantir se há ou não violações. Falsificação e outros, a base no processo de pesquisa.

“Espero que possamos revelar se a ofensa criminal nesse assunto é o que suspeitamos relacionado ao suposto artigo 263 do Código Penal, 264 do Código Penal e da Lei de Lavagem de Moneys”, disse ele.

A própria polícia nacional examinará em breve as testemunhas neste caso, uma das quais é examinada, a saber, a parte que disciplinou o Certificado de Direitos de Construção (SHGB). Existem Lurah e o Ministério dos Assuntos Agrários e Planejamento Espacial/ Agência Nacional de Terras (ATR/ BPN).

“Certamente convocaremos aqueles relacionados à transmissão do SHGB, é claro que está relacionado a Lurah, Ministério ou BPN”, disse ele.

Mesmo assim, Djuhandani disse que atualmente não havia nenhum exame. O motivo ainda se concentra na coleta de informações materiais. Além disso, a polícia nacional também coordenou também foi realizada com o escritório do promotor indonésio.

“No entanto, no futuro, depois de coletar esse material da informação, chamaremos esclarecimentos dos materiais que recebemos”, disse ele novamente.