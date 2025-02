A polícia neutraliza os drones sobre Ayodhya Ram, assinado registrado

Uma vista do templo de Ram iluminou em Ayodhya. Arquivo | Crédito da foto: PTI

A polícia interceptou uma câmera de drones que voou na rota do templo de Ram em Ayodhya durante um julgamento do sistema anti-drone na terça-feira (18 de fevereiro de 2025) e demitiu, disseram as autoridades.

Segundo as autoridades, uma equipe de remoção de bombas realizou um exame exaustivo da câmara de drones e confirmou que não havia ameaça à segurança. Um caso foi registrado no Ram Janmabhoomi.

As autoridades de Ayodhya ativaram o mecanismo de segurança anticrone. Drones voadores no RAM são estritamente proibidos.

“Este sistema pode detectar qualquer drone dentro de um raio de 2,5 quilômetros. Durante a broca, as forças de segurança interceptaram uma câmera de drone flutuando na rota do templo de Ram Ramabhoomi”, disse um policial.

A polícia iniciou uma investigação para rastrear o operador de drones, com agências de inteligência que mantêm vigilância estrita.

“O operador foi identificado e as investigações revelaram que o drone estava sendo usado para fazer upload de vídeos em redes sociais. Mais procedimentos legais estão sendo realizados”, acrescentou o funcionário.

Earl este ano, disse um oficial superior em Lucknow Pti que a polícia de Uttar Pradesh usou o sistema anti-sonhador de alta tecnologia e sofisticação pela primeira vez durante a consagração do ídolo de Ram Lalla no Templo de Ram aqui em 22 de janeiro de 2024.

A mesma tecnologia anti-drone foi usada para cobertura aérea no Maha Kumbh em andamento em Prayagraj e apenas alguns estados como Gujarat no país o usaram até hoje, disse o oficial.