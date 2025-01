A polícia prende duas pessoas perto da casa do vice-presidente Harris, na área de Los Angeles, por violar o toque de recolher

BRENTWOOD, Cali. (KTLA) – Duas pessoas foram presas na casa do vice-presidente Kamala Harris em Brentwood, Califórnia, no sábado, confirmou a polícia ao KTLA da Nexstar.

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse que uma ligação chegou à delegacia de West LA por volta das 4h40, durante o horário do toque de recolher, que foi estabelecido em meio aos incêndios florestais em curso, relatando um possível roubo na propriedade do vice-presidente.

Os policiais foram até a residência, localizada em Bundy Drive, ao norte de Sunset Drive, e encontraram duas pessoas na propriedade.

O LAPD disse que os policiais detiveram as duas pessoas que violavam o toque de recolher, mas depois as libertaram porque não encontraram nenhuma evidência de que estivessem cometendo um crime.

Os detalhes são extremamente limitados; a polícia não disse imediatamente o que as duas pessoas estavam fazendo na propriedade do vice-presidente ou se o incidente seria investigado mais detalhadamente.

Membros da Guarda Nacional e autoridades locais do Departamento de Polícia de Los Angeles, da Polícia de Santa Monica e dos Departamentos de Polícia do Aeroporto lembraram aos residentes que continuarão a patrulhar as zonas de incêndio das 18h às 6h, prontos para prender qualquer pessoa por invasão, saque ou qualquer outro crime. outro tipo de crime.

Brentwood, bem como as comunidades do Vale de San Fernando, foram áreas de preocupação crescente à medida que o incêndio em Palisades começou a subir para o interior, sobre as montanhas, na sexta e no sábado.

O Incêndio Palisades, já um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles, eclodiu na terça-feira, 7 de janeiro. Na noite de sábado, ele havia ceifado 5 vidas. queimou 23.654 acres e foi 11% contido. Mais de 5.000 estruturas, muitas delas casas, foram destruídas em Pacific Palisades e Malibu.

Mais do que Uma dúzia de prisões relacionadas a supostos saques. Incêndios já foram relatados nas zonas de incêndios florestais da área de Los Angeles, disseram autoridades na semana passada.

