A polícia prendeu 4 autores de gangues que mataram adolescentes em Semarang, mais 3 pessoas ainda estavam em geral

Semarang, Viva – A polícia nomeou sete suspeitos no caso do espancamento que matou um adolescente com as iniciais TM (18), um morador de Genuk, Semarang City, Central Java. No entanto, ainda existem vários autores de que a polícia está sendo caçada por também conhecida como.

O diretor da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Semarang, Akbp Andika Dharma Sena, disse que havia quatro autores que haviam sido presos pelas bolas da TM que ocorreram em 29 de janeiro de 2025. No entanto, ele disse, ainda havia outros três autores que estavam em busca de membros no campo.

“Existem adultos, alguns ainda são menores”, disse domingo, 2 de fevereiro de 2025.

Segundo ele, sabia -se que os resultados da autópsia da vítima tinham hematomas na cabeça. Enquanto isso, a própria vítima morreu supostamente devido a hemorragias na cabeça.

O motivo dos espancamentos, disse ele, começou com acusações de vítimas que supostamente roubaram um telefone celular de um dos autores.

“Por suas ações, os suspeitos foram acusados ​​de acordo com o artigo 170 do Código Penal sobre os espancamentos que resultaram em morte”, afirmou.

Sabe -se que um adolescente com as iniciais TM (18) foi relatado que ele morreu após ser tratado em RSI Sultan Agung Semarang, Java Central em 31 de janeiro de 2025. (Ant)