A Polícia Regional Central de Kalimantan realiza a reconstrução do corpo descoberto em Katingan e o papel do suspeito é revelado

Kalimantan Central, VIVA – A equipa de investigação Ditreskrimum da Polícia Central de Kalimantan (Polda Kalteng) realizou uma reconstrução da descoberta de corpos na Regência de Katingan há algum tempo. A reconstrução ocorrerá na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

A reconstrução foi realizada com várias cenas. Uma das funções foi desempenhada por AKS e MH como suspeitos no caso de descoberta de cadáveres em aplicação do artigo 365.º, n.º 4 e/ou 338.º, artigo 55.º do Código Penal.

O Chefe de Relações Públicas, Comissário da Polícia Erlan Munaji, disse que esta reconstrução fazia parte dos esforços da equipa de investigação para esclarecer o papel de cada suspeito.

 Cordões policiais no local da descoberta do corpo de uma mulher em uma pousada

“Estamos empenhados em garantir a aplicação justa da lei para as vítimas e suas famílias, utilizando de forma abrangente o método científico de investigação criminal, para que Kalimantan Central seja seguro e confortável”, disse Erlan aos repórteres, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Em seguida, o Comissário Erlan disse que a reconstrução foi realizada com o objetivo de comparar as provas com os acontecimentos ocorridos no local do crime (TKP).

“Também pedimos as vossas orações e, claro, neste momento o processo investigativo continua a investigar integralmente este caso de forma profissional, transparente e justa”, disse ele.

Para sua informação, o processo de reconstrução do início ao fim foi testemunhado diretamente pelo promotor e pelo consultor jurídico do suspeito.