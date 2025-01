A polícia regional de Pamapta Bireuen Aceh foi eliminada relacionada ao caso do aborto de sua namorada forçada

Aceh Band, vivo – Polícia Regional de Aceh, eliminando Ipda Yohanda Fajri de sua posição, Polícia Regional de Pamapta Bireuen. A eliminação estava relacionada ao suposto caso de coerção de aborto cometido por Yohanda com sua namorada.

O chefe do Propamus da Polícia Regional de Oceh, Kombes Eddwi Kurniyanto, confirmou que Ipda Yohanda, que se formou na Academia de Polícia de 2023 (AKPOL) havia sido eliminada por sua posição enquanto o processo de investigação.

“A pessoa em questão está em processo, a posição foi eliminada e no treinamento de propam no contexto de aprofundar a tortura”, disse Eddwi quando confirmado, na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Eddwi não explicou explicitamente se Ipda Yohanda receberia sanções de acordo com o Código de Ética da Polícia Nacional se fosse demonstrado que forçou sua namorada ao aborto.

“Atualmente, estamos discutindo isso”, disse Eddwi.

Anteriormente, Viral no Twitter ou X na conta @Randomable_ de uma jovem anfitriã revelou sua má experiência durante um relacionamento com uma academia de polícia de Taruna (AKPOL) que agora é responsável pela investigação criminal de Aceh.

Curhatan da vítima descreveu a pressão mental e física que ele experimentou, devido ao comportamento dos cadetes Akpol. A vítima disse que os autores geralmente forçavam relacionamentos íntimos, apesar de recusar e sentir dor.

“Não vai parar até você se machucar ou sangue”, disse a vítima citada na conta X

O trauma físico experimentado pela vítima está piorando porque os autores ainda são forjados, embora a vítima tenha demonstrado rejeição.

Aborto forçado e sérios impactos na saúde

A triste história continua quando a vítima sabe que está grávida. Em vez de serem responsáveis, os autores forçaram as vítimas a abortar. Ele alimentou as vítimas de remédios até três vezes por dia, apesar do fato de a vítima ter recusado. Como resultado, a vítima fez um aborto espontâneo.

“Ele disse que a criança era uma fonte de problemas e que não podia se casar comigo porque as regras de Akpol proíbem”, disse a vítima.

Essa ação deixou um sério impacto na saúde. As vítimas foram condenadas a ser difíceis de engravidar devido a infecções uterinas, cistos e outras complicações que surgem após o aborto forçado.

Até agora, ainda está experimentando terapia física e mental, incluindo terapia intensiva com obstetras para lidar com infecções uterinas e cistos.