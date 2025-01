A policial Eby Veronica revela o tratamento caro que a deixa linda e parece uma artista coreana

Java Oriental, VIVA – Eby Veronica, membro da Polícia Feminina (Polwan) da Polícia Regional de Java Oriental, é atualmente um tema quente de conversa nas redes sociais. Sua bela aparência, que se diz ser semelhante à do artista sul-coreano Han So Hee, atraiu com sucesso a atenção de muitos internautas.

Esta mulher, cujo nome completo é Febby Verónica Herlanda, que hoje ocupa o posto de Brigadeiro de Polícia (Brigpol), se tornou viral depois que uma fotografia sua tirada durante a cerimônia de promoção em 1º de janeiro de 2025 foi amplamente divulgada no ciberespaço.

Na foto, Eby parece charmoso vestindo uniforme da Polícia Nacional, segurando um buquê de flores enquanto sorri feliz.

A mudança significativa na aparência de Eby na foto levantou muitas dúvidas dos internautas. Em resposta a isso, Eby compartilhou abertamente o segredo dos cuidados caros que ela toma para manter sua aparência por meio de sua conta no Instagram.

“Para quem pede orientação, threadlift, botox, fio nasal, preenchimento de queixo, para esfoliação corporal 2 vezes por semana, esfoliação na região das dobras, protetor solar a cada 3 horas durante o dia, à noite usar booster/manteiga noturna, para pele facial . use DNA de salmão 1-3 meses uma vez, cuidados com a pele coreanos,” escreveu Eby em sua postagem publicada em sua conta do Instagram @kinen_bhy na sexta-feira (01/10/2025).

Porém, por trás da extraordinária transformação vista nele, Eby revela um lado emocional profundo. Ela revelou que a depressão que vivenciou se tornou uma motivação para cuidar de si mesma, após flagrar o marido tendo um caso com outra mulher e sofrer violência na forma de estrangulamento quando ele agrediu o marido.

“Outra dica para brilhar, sim. Depressão e sensação de morte. Da dor insuportável, finalmente aprendi a me cuidar continuamente como saída, a vantagem é que estou mais bonita e não sou mais insegura.“, acrescentou.

Eby também revelou que agora é embaixador da marca uma clínica de beleza, que permite receber tratamentos gratuitamente.

com o número seguidores Muito nas redes sociais, Eby continua a compartilhar histórias de sua jornada de autocuidado e de seu sucesso no aumento da autoconfiança.