A política de Prashant Kishor é uma cola?

Policiais detêm o chefe do Partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, que estava em greve de fome por tempo indeterminado exigindo o cancelamento do 70º Exame Competitivo Integrado (CCE) do BPSC por suposto vazamento de papel, em Gandhi Maidan, em Patna, na segunda-feira. | Crédito da foto: ANI

Estrategista político e fundador da Festa Jan Suraaj Prashant Kishor, que estava sentado em jejum até a morte sob a estátua de Mahatma Gandhi no histórico Gandhi Maidan de Patna em apoio ao protesto da Comissão de Serviço Público de Bihar: aspirantes ao Exame Competitivo Combinado (Preliminar) (CCE) que buscavam um reexame de seu teste preliminar que foi realizado no dia 13 de dezembro, foi preso na madrugada desta segunda-feira (6 de janeiro de 2024). Posteriormente, ele foi levado a um tribunal local, recebeu condições que se recusou a assinar e optou por ir para a prisão por duas semanas.

Mais tarde naquela noite, ele obteve fiança incondicional do tribunal e disse que continuaria seu protesto rápido até a morte, cujo local será anunciado na terça-feira (7 de janeiro de 2024).“Mais cedo naquele mesmo dia ele havia dito que continuaria seu jejum na prisão”,seu homem vai morrer (seu moral aumentará).

Aparentemente, Kishor estava se referindo ao governo da NDA liderado pelo ministro-chefe Nitish Kumar. Mas, aparentemente, o Sr. Kishor, um mestre estrategista político, tem em mente a política no Estado que está ligada às urnas. As eleições para a Assembleia de Bihar estão marcadas para outubro-novembro deste ano.

Desde que o Sr. Kishor fundou oficialmente Festa Jan Suraaj No dia 2 de outubro de 2024, no Acampamento Veterinário de Patna, em meio a muito alarde e grandes promessas, ele buscava uma oportunidade para provar sua fama. Um mês depois, seu partido recém-fundado disputou todas as quatro cadeiras de Belaganj, Imamganj, Tarari e Ramgarh em uma votação secundária. Ao lançar o seu partido, o Sr. Kishor anunciou que o seu partido permitiria que candidatos de outros partidos políticos tradicionais morressem nas eleições parciais. Mas o resultado foi perturbador para Kishor, já que os candidatos do seu partido perderam todos os quatro assentos. Kishor fez cara de corajoso e disse que seu partido se saiu bem ao obter um número encorajador de votos nas eleições parciais.

Depois que os resultados das pesquisas foram divulgados, Kishor estava procurando outra oportunidade de fazer política, antes das eleições para a Assembleia no estado, que ocorreriam em meses. E, no momento em que uma secção de aspirantes ao BPSC organizava protestos na área de Gardanibagh, em Patna, exigindo o reexame do teste preliminar, alegadamente sob a acusação de “fuga de papel”, o Sr. Kishor chegou ao local e estendeu o seu apoio aos manifestantes. candidatos.

Para 3,28 lakh aspirantes do BPSC (CCE), o exame foi realizado em um total de 912 centros em todo o estado, mas, apenas no Centro Bapu Pariksha (centro de exames Bapu), os aspirantes alegaram que o questionário havia “vazado” e eles sentou-se protestando, exigindo um reexame. No entanto, os candidatos que realizaram a prova em outros centros do Estado afirmaram que não houve más práticas e que a prova foi realizada de forma pacífica e adequada.

No entanto, o líder da oposição na Assembleia do Estado, Tejashwi Yadav, o deputado independente de Purnea Rajesh Ranjan, também conhecido como Pappu Yadav, e outros partidos da oposição apoiaram os aspirantes que protestavam do BPSC (CCE), mas não da forma como ocorreu ao Sr. Em 2 de janeiro de 2025, ele chegou silenciosamente em um táxi e sentou-se em jejum até a morte sob a estátua de Gandhi no histórico Gandhi Maidan de Patna. Aos poucos foi aumentando o número de postulantes que protestavam no local.

O veterano líder socialista Jayaprakash Narayan, popularmente conhecido como JP, liderou o movimento estudantil do JP contra o desgoverno e a corrupção no governo estadual em 1974, a partir de Gandhi Maidan.

“O Sr. Kishor teria pensado em liderar outro movimento estudantil do mesmo lugar para deixar sua marca na política do Estado ou como ex-estrategista político, ele teria pensado em desencadear outro protesto do tipo Anna (Hazare) em Patna com o apoio dos estudantes, mas desta vez falhou na sua estratégia porque estava em terreno falso”, observou um aspirante do BPSC que, sob condição de anonimato, não expressou “qualquer problema” ao comparecer para o seu teste preliminar num centro.

No dia seguinte, uma van luxuosa estacionada perto do local de protesto do Sr. Kishor chamou a atenção da mídia. “Estou jejuando aqui. Se eu for para casa para me aliviar, os jornalistas vão me perguntar se fui comer ou tirar uma soneca”, disse Kishor. Corria o boato na cidade de que a penteadeira vale Rs 2 milhões e pertence a um ex-deputado que a emprestou ao Sr.

Enquanto isso, o BPSC conduziu o reexame para os examinandos do Centro de Exames Bapu em 4 de janeiro de 2025, enquanto o Sr. O exame foi aprovado pacificamente e foi dito que mais aspirantes apareceram no reexame no centro do que em 13 de dezembro de 2024. O Sr. Kishor continuou seu protesto e a administração distrital deu um tapa nele e em dois outros FIRs por se sentarem para protestar em uma “área restrita e também por dificultar o trabalho do governo”.

Nas primeiras horas de segunda-feira, a administração distrital deteve à força o Sr. Kishor. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ele é visto sendo esbofeteado por um policial. Posteriormente, ele foi apresentado a um tribunal local, onde recebeu fiança sob fiança pessoal de Rs 25.000 e com a condição de não repetir o mesmo.

Kishor recusou-se a assinar a fiança condicional e decidiu ir para a prisão dizendo que “continuaria seu jejum mesmo na prisão”. Mais tarde, porém, seu advogado Kumar Amit argumentou novamente o pedido de fiança e o tribunal concedeu fiança incondicional ao Sr. Ele saiu e mais tarde naquela noite dirigiu-se à mídia declarando que continuaria seu jejum, mas o local e o horário seriam anunciados em 7 de janeiro.

Mas, imperturbável e imperturbável pelo desenvolvimento em Patna, o Ministro-Chefe Nitish Kumar continuou com o seu atual Pragati (crescimento) yatra no distrito de Vaishali e anunciou vários esquemas de bem-estar.

A política parece ser um forte vínculo para o ex-estrategista político Sr. Kishor, que aparentemente não está disposto a perder nenhum momento para estar no centro das atenções em Bihar, um país que está prestes a votar.