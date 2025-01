A política desonesta do Barrar BJP, diz SP, Akhilesh Yadav durante uma campanha em apoio à AAP,

A chamada da AAP, Arvind Kejriwal, junto com o ex -CM de Uttar Pradesh Akhilesh Yadav durante uma estrada antes das eleições de Delhi em Kirari em Nova Délhi em 30 de janeiro de 2025. Crédito da foto: Shashi Shekhar Kashyap

De pé em um mini caminhão em Kirari, no noroeste de Délhi, na quinta -feira no chefe do Partido Samajwadi e ex -ministro principal de Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, ele fez campanha na quinta -feira durante um caminho em apoio à partida de Aam Aadmi à frente das pesquisas de de A Assembléia de Delhi. O coordenador nacional da AAP, Arvind Kejriwal foi acompanhado.

Sr. Yadav, segurando um Jhaadu – Símbolo AAP – Ele pediu às pessoas que votassem no jogo em grandes quantidades. Ele disse: “Esta vassoura eliminará o BJP desonesto de Delhi”.

As faixas estreitas de Kirari que foram inundadas com as cores do branco, amarelo e azul também foram pontilhadas com imagens de ciclo, o símbolo do partido Samajwadi.

Depois de canções de ‘Bharat Mata Ki JaiO Sr. Yadav foi à reunião. Ele disse: “Sou grato ao Sr. Kejriwal, que me permite conhecer meu povo, e posso ver o entusiasmo pelas eleições. Não se esqueça disso Jhaadu Será o motivo para eliminar a desonestidade do BJP, e é minha atração votar na AAP em grandes quantidades.

Ele acrescentou: “AAP mostrou sua força. Seus modelos de educação e saúde se tornaram exemplos locais e internacionais. Não perca esta oportunidade, faça Kejriwal vencer.

A multidão explodiu em aplausos quando o Sr. Kejriwal começou seu discurso.

O líder da AAP perguntou às pessoas se eles receberam o fornecimento de eletricidade e água 24 horas por dia e tiveram acesso às clínicas de Mohalla e escolas do governo em Delhi, às quais as pessoas responderam com mais aplausos.

“Não pressione o botão errado, se o fizer, a conta de eletricidade será de ₹ 5.000, e a educação estará em escolas particulares que custarão ₹ 10.000. Eles também interromperão o SEVA para mulheres para mulheres, tudo chegará a ₹ 25.000 por mês, quem pagará isso? E não vote no Congresso, pois ele apenas beneficiará o BJP ”, disse Kejriwal.

Entre a multidão estava Pawan Kumar Yadav, 40 anos, trabalhador da construção civil e apoiador do SP de Etah, que trabalhou em Delhi. “Uma tragédia aconteceu em Kumbh Mela e o BJP era lábios apertados. Existem protocolos para os ricos, mas ninguém se importa quando as pessoas pobres morrem. Pelo menos com a AAP, podemos garantir instalações básicas.

Muitos na multidão usavam máscaras representadas para o Sr. Kejriwal. Alguns pintaram seus corpos com as cores do SP: vermelho e verde. As mulheres mantiveram seus filhos em um braço e o Jhaadu em outro.

Antes da chegada dos líderes, as pessoas dançavam e comemoravam a melodia de “Phir Laayenge Kejriwal“

Kishan, 65 anos, disse que morava em Kirari por 20 anos. Ele viu como a área se tornou uma colônia urbanizada, onde foram estabelecidos os migrantes da classe trabalhadora.

“A rua em que os líderes do partido andavam estava coberta de águas residuais há alguns meses. Não existe um sistema de drenagem adequado, mas graças a manifestações e estradas políticas, pelo menos elas limparam nossas estradas, e agora esperaremos a próxima temporada eleitoral para um maior desenvolvimento ”, disse ele com ironia. Os drenos aqui são obstruídos com garrafas de plástico e lixo.

Reena Devi, 40, Dewariya Migrant em Uttar Pradesh, disse que veio ver “Akhilesh Bhaiya”

Os dois líderes que decidiram participar de um roadshow eram um movimento estratégico, disseram os apoiadores.

O apoiador de SP, Shyam Singh, Sunder, de Badarpur, chegou à manifestação com um vermelho Topi. Ele disse: “A SP decidiu ingressar na AAP em Delhi, já que atualmente tem energia. Se o Congresso tivesse ocupado a mesma posição, teríamos apoiado o Congresso. A idéia é derrotar o BJP, pois eles estão tentando quebrar a democracia. Sabemos que Kejriwal vencerá.