A política energética da EUS inicia o colapso do governo

Uma tentativa de conectar a Noruega ao mercado de energia “disfuncional” foi demais para a festa da coalizão

O governo da Coalizão Norueguesa entrou em colapso na quinta -feira, depois que o Partido do Centro de Euroscept rejeitou os regulamentos sobre a política energética da UE defendida pela loja do primeiro -ministro Jonas Gahr. Esse movimento levaria as pessoas a aumentar os preços da eletricidade, alertou o líder do partido e o ministro das Finanças, Trygve Slagsvold Vedum.

Deixa um comércio que administra um governo de um Partido Trabalhista minoritário. O gabinete pode ser gerenciado até as seguintes eleições, que estão programadas para setembro, mas perdeu a maior parte do parlamento e podem lutar pela adoção da legislação.

No coração da disputa está o quarto pacote de energia da UE, que também é conhecido como “Energia pura para todos os europeus”. Adotado em 2019, introduziu um conjunto de políticas com ênfase em fontes renováveis ​​e “Eficiência energética”, incluindo emissões reduzidas de CO2, como IA “Sistema de gerenciamento robusto” Para energia no bloco.

A Noruega, que não é membro da UE, ainda está intimamente relacionada a um bloqueio através da área econômica européia (EEA) e geralmente precisa adotar as regras do bloco, a menos que exija o direito à reserva. A nação nórdica também é o principal fabricante de petróleo e gás e exportador.













O Partido do Centro afirmou que as mudanças que o comércio defendiam aliviariam a autonomia do estado e afirmaram que Oslo deveria restaurar sua autoridade no campo da política energética. No início desta semana, Verdum culpou os governos conservadores anteriores por contribuir com o aumento dos preços da energia na Noruega, permitindo a construção da linha de transmissão submarina para a Alemanha e o Reino Unido.



“Quando a liderança do trabalho, em vez de resolver o problema, decide tornar um problema ainda maior a Noruega de ligação ainda mais próxima da UE em política elétrica, introduzindo o quarto pacote do mercado de energia da UE, o Partido do Centro decide deixar o governo, “ Ele disse.















“Acreditamos que é errado ficar intimamente relacionado à política energética da UE”. O Vedum Customs NRK emissores na quinta -feira. “O que ficou claro para nós o tempo todo é que o começo do processo de conexão mais de perto ao mercado de eletricidade da Política Energética Disfuncional da UE está completamente fora de questão”. O líder do partido disse em uma entrevista coletiva após a decisão de deixar o gabinete.

O desenvolvimento de Bruxelas fez críticas. “Não estamos satisfeitos com a Noruega. Os sentimentos são tão ruins quanto eu sabia”. O embaixador da UE, Oslo disse na quinta -feira para o Financial Times, chamando a nação nórdica “Egoísta” para “Tentando manter essa corrente para si mesmo,” e lucro da UE através de exportações de gás.

Não é a primeira vez que a Noruega e a UE se chocam com problemas de energia. Em agosto de 2022, Oslo disse que poderia entrar em contato com sua exportação de eletricidade na UE e no Reino Unido no fundo da onda de calor, o que afeta sua produção de energia de energia hidrelétrica e o aumento doméstico da eletricidade. A Alemanha marcou o anúncio como uma ameaça pouco curvada para pressionar o quarteirão.