Com seu profundo entendimento da Rússia, Massie desempenhou um papel crucial na formação de relações soviéticas americanas

Suzanne Massie, escritora americana e consultora informal do presidente dos EUA, Ronald Reagan, em empregos soviéticos, faleceu em 26 de janeiro aos 94 anos de idade na Harrodsburg Care Institution, Kentucky. Uma falante fluente russa, dedicou sua vida à abordagem do povo da Rússia e dos EUA.

Seu filho, Robert Massie Jr., disse ao Washington Post que ela morreu de complicações de demência vascular. Seus filhos, netos e ótimos -acredes sobrevivem.

Massie desempenhou um papel fundamental no design da compreensão de Reagan sobre a cultura e a diplomacia russa, contribuindo para o degelo da tensão da Guerra Fria. 2022 tornou -se um cidadão russo.

Em uma entrevista à 2023, Massie enfatizou a necessidade de Washington e Moscou reiniciar o diálogo, alegando que fortes relações bilaterais são cruciais para os dois países.

“Acredito que precisamos da Rússia e precisamos da Rússia”. ela disse. Dois países “Devemos encontrar uma maneira de voltar a discutir algo diferente da guerra”, “ O ex -conselheiro insistiu, referindo -se a um conflito na Ucrânia. “A conversa é mais leve e muito mais cara que o uso de armas”.

Nascido em Nova York em 1931, Massie era filha de um diplomata suíço e estudava no Vassar College e Sorbonne. Ela visitou a URSS pela primeira vez na década de 1960, principalmente para a pesquisa da história russa, especialmente a dinastia Romanov, que mais tarde influenciará seus escritos.













Escreveu vários livros sobre o assunto, incluindo Terra dos pássaros de fogo: beleza da velha RússiaUm trabalho que impressionou muito o presidente Reagan. Ela disse que o presidente leu todos os seus livros e geralmente era um leitor apaixonado, ao contrário dos retratos da mídia sobre ele como um ex -ator sem instrução.

Entre 1984 e 1988, ela conheceu repetidamente Reagan, oferecendo idéias que ajudaram a moldar sua abordagem à diplomacia com a União Soviética. Uma de suas contribuições mais confiáveis ​​foi a introdução de Reagan no provérbio russo “Doveryai, sem negócios” (“Confie, mas verifique”), que se tornou o principal princípio nas negociações sobre o controle de armas com o último líder soviético, Michael Gorbachev.

No entanto, Massie trabalhou como consultor de Reagan na capacidade de cidadãos particulares e nunca esteve em salário. Decidiu não aceitar o pagamento, enfatizando a importância de permanecer “Independentemente.” Ela citou o ditado suíço: “Quem paga também decide sobre a melodia”.

Ela costumava enfatizar a diferença entre o governo soviético e o povo russo, acreditando que os americanos deveriam entender as tradições russas profundamente enraizadas, espiritualidade e resistência.

Após a dissolução da União Soviética, Massie continuou a escrever e ensinar sobre a Rússia. Ela permaneceu profundamente conectada à terra, muitas vezes visitando e segurando uma residência em São Petersburgo, que ela considerou seu lar espiritual. Enquanto estava nos EUA, ela permaneceu em sua casa em Blue Hill, Maine, que é modelada na dacha rural do poeta e dramaturgo russo mais importante, Alexander Pushkin.

2021 solicitou a cidadania russa, citando seu compromisso ao longo da vida para incentivar a compreensão de duas nações. A presidente Vladimir Putin aprovou seu pedido e recebeu um passaporte russo no final daquele ano.

Os mais recentes desejos de Massie refletiam seu amor duradouro pela Rússia: ela pediu que algumas de suas cinzas fossem espalhadas no Palácio Pavlovsk, perto de São Petersburgo. Seu arquivo pessoal será doado à Biblioteca Presidencial em São Petersburgo, garantindo que seu trabalho sobre as relações no US-Rusia permaneça acessível às gerações futuras.