A posição discriminatória do centro levou o estado a explorar o modelo de geração de renda para Kiifb: Pinarayi

Um cenário em que a taxa de usuário é coletada nas estradas financiadas com o Conselho de Investimentos de Investimentos de Infraestrutura de Kerala (KIIFB) permitirá que o KIIFB o use como fonte de renda para pagar seus empréstimos e, com o tempo, eliminar subsídios do governo, principal O ministro Pinarayi Vijayan disse quarta -feira.

Derrotando o modelo KIIFB durante a discussão orçamentária na Assembléia Legislativa do Estado, Vijayan disse que a abordagem discriminatória do Centro ao KIIFB levou o governo do estado a “em princípio”, explorar modelos de geração de renda para ele. Os argumentos do Center podem neutralizar efetivamente se os projetos KIIFB gerarem renda. Nesta situação, os empréstimos do KIIFB também podem ser excluídos do limite de endividamento do estado, disse Vijayan.

O ministro principal disse que o KIIFB concluirá com sucesso sua missão, apesar das tentativas de impedi -lo com “verdades e acusações de meio fundamento”. O KIIFB pode manter uma excelente classificação de crédito porque retorna empréstimos imediatamente e para que seja a tempo, acrescentou.

Ele descreveu o desenvolvimento da infraestrutura realizada através do KIIFB durante os últimos oito anos e meio como “incomparáveis”. O Sr. Vijayan o chamou de “romance e corajoso passo na história do estado e um modelo de desenvolvimento alternativo”. Até agora, o KIIFB eliminou 1147 projetos no valor de um total de ₹ 87.521,36 milhões de rúpias.

Kerala havia transferido para a Suprema Corte nos termos do artigo 131 da Constituição, depois de cartas ao primeiro -ministro e ao Ministro das Finanças da União, buscando sua intervenção para excluir os empréstimos do KIIFB dos empréstimos do Estado. O argumento do governo central de que o KIIFB não gera renda, diferentemente das agências centrais, como a Autoridade Nacional de Rodovias da Índia (NHAI), não tem fundamento, disse o primeiro -ministro. Embora a NHAI recolhe pedágio, representa apenas uma pequena parte de seus reembolsos. Para isso, a NHAI depende dos empréstimos do mercado aberto e dos subsídios centrais, disse Vijayan.

Uma declaração anterior do ex -ministro das Finanças, TM Thomas Isaac, que Kiifb não implicará a taxa de pedágio/usuário em um momento em que o KIIFB não foi tratado com fundos que foram tratados como o escopo dos empréstimos estaduais, disse Vijayan. Ao incluir empréstimos do KIIFB e instituições similares no limite de empréstimos estaduais, apenas em 2022 Kerala perdeu o direito de ₹ 15.895,50 milhões de rúpias por meio de empréstimos adicionais e, entre 2016 e 2023, ₹ 1,07.513,09 milhões através da perda de recursos.

Embora seja fato que a cessação do petróleo e uma parte do imposto sobre veículos automotores são um subsídio ao KIIFB, os empréstimos usados ​​pelo KIIFB por conta própria ainda são sua responsabilidade, disse Vijayan.

Para as posições da UDF da oposição sobre os cortes do Fundo do Plano anunciado pelo governo da LDF, Vijayan disse que os gastos de capital através do KIIFB (₹ 17.857 milhões de rúpias) apenas nos últimos três anos foram muito mais altos do que A despesa do governo Oommen Chandy nos últimos três anos (₹ 16.049 milhões de rúpias). O gasto total de capital do governo LDF e KIIFB nos últimos três anos foi de ₹ 59,630 milhões de rúpias, disse o primeiro -ministro.