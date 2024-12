A prefeita de DC, Muriel Bowser, tem ‘grande reunião’ com Trump

A prefeita de Washington, DC, Muriel Bowser, disse na segunda-feira que teve uma “ótima reunião” com o presidente eleito Trump.

“Hoje, o presidente Trump e eu tivemos uma excelente reunião para discutir as nossas prioridades comuns para o segundo mandato do presidente.” Bowser disse em um comunicado no X. “O presidente Trump e eu queremos que Washington, DC seja a melhor e mais bela cidade do mundo e queremos que a capital reflita a força da nossa nação.”

Não foi o primeiro encontro de Bowser e Trump.

Em 2016, Bowser encontrou-se com Trump na Trump Tower, onde discutiram a sua primeira transição para a Casa Branca. Axios relatou.

Na época, Bowser disse que a dupla teve uma “ampla conversa” sobre os custos do transporte público e disse que Trump era “um defensor do Distrito de Columbia”.

Embora os dois tenham começado em condições decentes, o relacionamento deles vacilou com o passar dos anos.

Em 2018, Trump disse que estava cancelando um desfile militar em D.C., culpando os políticos locais pelo preço de US$ 92 milhões.

Bowser respondeu ao comentário de Trump com algum sarcasmo, alegando ser o político local que “finalmente” conseguiu alcançar a “estrela do reality na Casa Branca”.

Dois anos depois, Trump repreendeu duramente Bowser, chamando-a de incompetente depois que ela retirou militares e autoridades federais dos protestos de George Floyd na cidade em 2020.

O então presidente disse que Bowser ia “constantemente” ao governo federal em busca de “doações” e que a Guarda Nacional a salvou de “grande constrangimento” com os protestos.

Os dois discutiram os protestos do Black Lives Matter em toda a cidade. Numa carta, Bowser pediu a Trump que retirasse a presença policial em Washington, uma vez que os manifestantes eram pacíficos.

As coisas parecem ter melhorado entre Bowser e Trump enquanto ele se prepara para entrar novamente na Casa Branca.

Em sua declaração na segunda-feira, Bowser disse que ela e Trump discutiram áreas de colaboração entre o governo local de Washington e o governo federal que governa fora da cidade. Existem áreas de parceria, especialmente na força de trabalho federal da cidade, “prédios federais subutilizados, parques, espaços verdes e infraestrutura”, disse ele.

“Estou otimista de que continuaremos a encontrar um terreno comum com o presidente durante o seu segundo mandato e espero apoiar uma posse bem-sucedida em 20 de janeiro”, dizia a declaração de Bowser.

Fonte