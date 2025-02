A ‘preocupação’ das vozes da Nova Zelândia, já que as Ilhas Cook busca o acordo da China

O ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia expressou “preocupação significativa” no domingo como parceiro próximo do Pacífico, as Ilhas Cook preparadas para assinar um acordo de cooperação com a China.

O primeiro -ministro das Ilhas Cook, Mark Brown, fará uma visita de estado na próxima semana a Pequim, onde se espera que assine um “plano de ação conjunto” para uma “associação estratégica abrangente” com a China.

A visita ocorre em um momento sensível quando a China compete pela influência diplomática, econômica e militar no Pacífico estrategicamente importante, desafiando o domínio regional histórico dos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália.

Um porta -voz do ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters, disse que Brown mantinha o governo da Nova Zelândia no escuro.

“Portanto, vemos que as Ilhas Cook não consultaram adequadamente a Nova Zelândia sobre nenhum acordo para assinar isso na próxima semana na China”, disse o porta -voz em comunicado.

“Essa falta de consulta é uma preocupação significativa para o governo da Nova Zelândia”.

Cook Islands é um pequeno país autônomo do Pacífico que tem um pacto de “associação livre” com a Nova Zelândia.

Wellington fornece apoio orçamentário e ajuda em questões estrangeiras e defesa para o território dependente anterior, cujas 17.000 pessoas têm cidadania da Nova Zelândia.

A Nova Zelândia disse que você deve consultar acordos internacionais que tenham implicações estratégicas e de segurança significativas.

Ver o acordo proposto permitiria que a Nova Zelândia “verifique” se “apresentar o risco de nosso interesse nacional”, disse o porta -voz de Peters.

Brown defendeu a visita na quinta -feira, dizendo que teve como objetivo expandir as oportunidades econômicas “, garantindo que nossa soberania e interesses nacionais permaneçam na vanguarda”.