A pressão arterial de Dallewal flutua e sua condição piorou: médicos

O presidente do Comitê de Alto Poder, Juiz (retd) Nawab Singh com o ex-DGP BS Sandhu chega a Dhabi Gujran, perto da fronteira com Khanauri, para iniciar negociações com o líder agrícola Jagjit Singh Dallewal em meio a protestos em andamento por várias demandas, em Patiala na segunda-feira. | Crédito da foto: ANI

O estado de saúde do líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que está em greve de fome por tempo indeterminado há 42 dias para pressionar pelas reivindicações dos agricultores, “deteriorou-se” na tarde de segunda-feira (6 de janeiro de 2025) com uma queda na pressão arterial,. relataram os médicos presentes no local do protesto.

No início do dia, um painel nomeado pelo Supremo Tribunal reuniu-se com Dallewal, 70, e instou-o a procurar assistência médica. Até agora, ele se recusou a receber assistência médica oferecida pelo governo de Punjab seguindo as instruções do tribunal superior.

A pressão arterial de Dallewal caiu para 80/56 e está flutuando, disseram os médicos.

“Sua condição piorou. Sua pressão arterial caiu drasticamente. Depois de ver sua condição, ficamos preocupados. Não podemos fornecer-lhe assistência médica”, disse o Dr. Avtar Singh.

“Levantamos suas pernas e seu fluxo sanguíneo melhorou um pouco”, disse Singh, que faz parte da equipe da ONG ‘5 Rivers Heart Association’.

“A pressão arterial e o pulso flutuam”, disse ele.

Dallewal, que é o organizador do Samyukta Kisan Morcha (Apolítico), está em greve de fome por tempo indeterminado no ponto fronteiriço de Khanauri, entre Punjab e Haryana, desde 26 de novembro do ano passado, devido a várias demandas dos agricultores, incluindo uma garantia legal sobre o preço mínimo de apoio (MSP) para as culturas.

Em 20 de dezembro, a Suprema Corte confiou a funcionários do governo de Punjab e a médicos a responsabilidade de decidir sobre sua hospitalização.

Os líderes agrícolas haviam dito anteriormente que Dallewal não havia ingerido nada durante o jejum. Ele está apenas bebendo água, disseram.

Nos últimos dias, o governo do Punjab fez várias tentativas, através de funcionários, para persuadir Dallewal a receber assistência médica se não quisesse quebrar o jejum, mas ele recusou.

O poderoso comitê liderado pelo ex-juiz do Tribunal Superior de Punjab e Haryana, Nawab Singh, encontrou-se na segunda-feira com Dallewal e pediu-lhe que procurasse assistência médica.

Dirigindo-se à mídia após se encontrar com Dallewal, Singh disse: “Todos nós pedimos (ajuda) médica repetidamente. Queremos que sua saúde seja boa.” Ele disse: “Vim aqui hoje não para dizer que a agitação deveria acabar, mas para dizer que a saúde dele (Dallewal) deveria ser boa”. Dallewal disse ao painel que, para ele, os problemas agrícolas vinham em primeiro lugar e a sua saúde em segundo lugar, disse Singh.

Ele disse que só poderão pedir-lhe assistência médica quando questionados sobre o resultado da reunião.

O tribunal superior, em Setembro de 2024, formou a comissão com o objectivo de resolver amigavelmente as queixas dos agricultores que protestavam.

O comitê também inclui o oficial aposentado do IPS BS Sandhu, o especialista em agricultura Devinder Sharma, o professor Ranjit Singh Ghuman e o Dr. Sukhpal Singh, economistas agrícolas da Universidade Agrícola de Punjab.

Os agricultores, sob a bandeira de SKM (Apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha, acampam nos pontos fronteiriços de Shambhu e Khanauri entre Punjab e Haryana desde 13 de fevereiro, depois de as forças de segurança terem interrompido a sua marcha em direção a Deli.

Entretanto, Samyukt Kisan Morcha disse na segunda-feira que solicitaram uma reunião com o Presidente Draupadi Murmu e foram informados através de uma carta datada de 31 de dezembro que não poderia encontrá-los por falta de tempo.

“A SKM agradece ao Presidente da Índia, Shrimati Draupadi Murmu, por considerar o seu pedido de nomeação e fornecer uma resposta por escrito. No entanto, a SKM expressa o seu profundo pesar pelo facto de o Presidente não ter concordado em encontrar-se com a delegação dos agricultores devido à falta de tempo, “, disse o SKM.

A equipa instou o Presidente Murmu a considerar os seus repetidos pedidos de reunião.

O grupo de agricultores disse que quer levar ao Presidente a questão do jejum contínuo de Dallewal e das exigências pendentes dos agricultores.