A pressão de ser jogador do Manchester United é forte, a Juventus passa!

Inglaterra, AO VIVO – A pressão de ser jogador do Manchester United é muita. É assim que Matthijs de Ligt se sente neste momento. Ele é a espinha dorsal da defesa do time apelidado de Red Devils.

Matthijs de Light ingressou no Manchester United no início desta temporada. Para ele, fazer parte do time de Old Trafford traz novas experiências na carreira futebolística.

Antes de ingressar no Man United, o zagueiro da seleção holandesa jogou pela Juventus e pelo Bayern de Munique. Mas o que ele é agora é muito diferente do clube anterior.

“Este é um clube muito grande, um clube extraordinário, e tenho de admitir que a pressão é muito grande”, disse Matthijs de Ligt, citado pelo Futebol tribal.

“Joguei em grandes clubes e a pressão é sempre alta. No entanto, a sensação que se tem aqui é que a pressão é provavelmente global e de longe a maior pressão que já experimentei”, acrescentou.

Aos 25 anos, não é fácil para De Ligt superar a pressão. Mas ele se sente sortudo por sua experiência anterior na Juventus e no Bayern.

“Não é fácil de superar, especialmente para os jogadores jovens. No entanto, já joguei em outros grandes clubes, então talvez nesse caso seja um pouco mais fácil para mim”, disse de Ligt.

“Imagino que possa ser um pouco mais difícil para os outros jogadores. É por isso que é muito importante para nós termos o apoio do público, apenas para dar confiança a todos os jogadores”.