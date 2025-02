A previsão de bilheteria do Mickey 17 ganhará o filme Robert Pattinson?

Mickey 17 Previsão de bilheteria É um tópico quente, enquanto os fãs esperam ansiosamente o lançamento do filme em 7 de março. Dirigido por Bong Joon-hoEste thriller de ficção científica segue um trabalhador de clone descartável designado para tarefas perigosas. No entanto, toda vez que ele morre, uma nova iteração dele emerge com memórias retidas. Com uma premissa intrigante e Robert Pattinson No papel principal, o público se pergunta se este filme será um sucesso ou se Mickey 17 falha Nas bilheterias. Vamos dar uma olhada nas previsões.

Quanto é o Bong Joon-Ho Mickey 17 para vencer nas bilheterias?

De acordo com BoxOffice paraEspecula-se que o Mickey 17 da Joon-Ho ganhará US $ 15 milhões a US $ 20 milhões em todo o país em seu primeiro fim de semana.

Se essas estimativas forem mantidas, esta será a maior estréia nacional de Bong Joon-ho. No entanto, esses números são consideravelmente mais baixos do que outros filmes de ficção científica da Warner Bros. como Dune: The Second Part e Godzilla X Kong: The New Empire, que abriu para US $ 82,5 milhões e US $ 80 milhões, respectivamente. As projeções mais baixas para o Mickey 17 são derivadas do fato de ser um filme original sem uma base de fãs ou um suporte de franquia estabelecido.

Além do desafio, o Mickey 17 enfrentará uma concorrência dura do Capitão América: Brave New World. O filme estreou recentemente com uma enorme abertura de US $ 88 milhões, de acordo com Forbes.

Mickey 17 é um sucesso ou fracasso?

Se o Mickey 17 for bem -sucedido ou a falha ainda estiver no ar.

O Mickey 17 estava originalmente programado para ser lançado em 2024, mas enfrentou um atraso devido à greve do SAG-AFTRA. Apesar desse revés, as primeiras críticas foram principalmente positivas. O filme foi elogiado por sua direção única, narração de histórias, comentários sociais e excelentes performances. Como o filme é o primeiro de Joon-ho do parasita vencedor do Oscar, ele ainda é amplamente esperado e pode se sair bem nas bilheterias. No entanto, também pode enfrentar desafios em termos de números de bilheteria, pois pode não ter o mesmo nível de apelo internacional que o parasita.