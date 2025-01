A primeira imagem de The Accountant 2 mostra a sequência de Ben Affleck e o set de estreia mundial

A primeira foto de O contador 2 foi revelado.

The Accountant 2 é a próxima sequência de The Accountant, lançado em 2016. Ben Affleck repete seu papel como Christian Wolff no filme, enquanto Jon Bernthal também retorna como Brax.

Amazon MGM Studios lançou a primeira imagem de The Accountant 2, apresentando os personagens de Affleck e Bernthal. Veja a imagem abaixo:

Crédito da foto: Amazon MGM Studios

The Accutant 2 fará sua estreia mundial no SXSW

Amazon MGM Studios também anunciou que The Accountant 2 fará sua estreia mundial no 2025 SXSW Film Festival no sábado, 8 de março de 2025, no The Paramount Theatre. Clique aqui para mais informações sobre o festival.

“A agente do tesouro Marybeth Medina tira Christian Wolff do esconderijo depois que assassinos desconhecidos matam alguém próximo a eles. Para resolver o assassinato, Wolff deve contar com a ajuda de seu irmão distante, mas altamente letal, Brax”, diz a sinopse do filme.

The Accountant 2 é dirigido por Gavin O’Connor, que dirigiu o primeiro filme. A filmografia de O’Connor também inclui Comfortably Numb de 1995, Tumbleweeds de 1999, Miracle de 2004, Orgulho e Glória de 2008, Warrior de 2011, Jane Got a Gun de 2015 e The Way Back de 2020.

Junto com Bernthal e Affleck, The Accountant 2 vê Cynthia Addai-Robinson reprisar seu papel como Marybeth Medina e JK Simmons retorna como Ray King. O elenco também inclui Daniella Pineda e Allison Robertson.

O roteiro foi escrito por Bill Dubuque. Affleck produz o filme ao lado de Lynette Howell Taylor e Mark Williams.

O Contador 2 será lançado exclusivamente nos cinemas dos EUA em 25 de abril de 2025. Enquanto isso, O Contador está atualmente disponível para transmissão no Max. Também pode ser alugado ou comprado em outras plataformas de streaming, como Apple TV, Amazon Prime Video e muito mais.