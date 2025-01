A primeira tarefa de Rubio: reunir-se com os secretários de Relações Exteriores do Quad

O recém-empossado secretário de Estado, Marco Rubio, começará a trabalhar na terça-feira com reuniões com seus homólogos da aliança Quad, que inclui Índia, Austrália e Japão, um bloco formado para conter a influência chinesa no Indo-Pacífico.

A reunião acontecerá na tarde de terça-feira, às 14h45, horário do leste dos EUA, no Departamento de Estado, depois que Rubio se tornou o primeiro secretário de gabinete confirmado do presidente Trump na segunda-feira, recebendo apoio unânime no Senado.

Sua agenda pública também inclui reuniões individuais com o Ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, a Ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, e o Ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi.

O primeiro compromisso oficial de Rubio com os ministros dos Negócios Estrangeiros do Quad sinaliza o foco da administração Trump na aliança que começou em 2007, bem como nos esforços mais amplos para combater a China.

“Hoje teremos uma reunião com o Quad, com ministros das Relações Exteriores da Austrália, Índia e Japão, para reafirmar a importância de trabalhar com aliados ao redor do mundo nas coisas que são importantes para os Estados Unidos e para os americanos, e é isso que” Estou focado em seguir em frente”, disse Rubio ao programa “Today” da NBC na manhã de terça-feira.

Todos os ministros das Relações Exteriores do Quad compareceram à posse do presidente Trump no Capitólio na segunda-feira e sentaram-se perto da frente.

“A nossa presença esta semana e a nossa estreita cooperação são uma demonstração do nosso compromisso colectivo em apoiar a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico”, escreveu Wong no X.

O ex-presidente Biden procurou revitalizar a aliança Quad durante a sua presidência para criar um contrapeso à China no Indo-Pacífico. Ao contrário de Trump, Biden há muito que defende que as alianças são cruciais para a força da América em todo o mundo.

Os líderes dos países do Quad se reuniram com Biden em sua cidade natal, Wilmington, Delaware, em setembro do ano passado.

