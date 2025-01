A proeminência de Elon Musk durante as cerimônias de inauguração marca o lugar do titã da tecnologia na órbita de Trump

Levar humanos a Marte sempre foi uma obsessão para o CEO da SpaceX, Elon Musk. Na segunda-feira, esse projeto conquistou total apoio do presidente recém-empossado.

Durante o seu discurso inaugural, o presidente Donald Trump prometeu que iria “perseguir o nosso destino manifesto até às estrelas, lançando astronautas americanos que plantariam as estrelas e listras no planeta Marte”.

Musk, parado a poucos metros de distância, sorriu amplamente e ergueu os punhos no ar.

O momento ilustrou claramente a parceria incomum que o bilionário titã da tecnologia, que tem contratos lucrativos com o governo federal, estabeleceu com o novo presidente.

O relacionamento florescente ficou evidente durante as cerimônias de abertura. Musk elogiou Trump durante um comício logo após a posse, repetindo a promessa de Trump de uma próxima “era de ouro” para o país.

“É graças a vocês que o futuro da civilização está garantido”, disse Musk à multidão na Capital One Arena.

Em sua plataforma de mídia social X, Musk postou sua aprovação ao retorno de Trump ao poder para um segundo mandato: “O Retorno do Rei”.

Durante a inauguração dentro da Rotunda do Capitólio, Musk estava sentado em uma fila que incluía outros gigantes da tecnologia, incluindo o CEO do Google, Sundar Pichai, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Todos estavam sentados atrás da esposa de Trump, Melania, e de seus filhos, embora Musk estivesse sentado mais perto de Trump.

Pouco depois de o filho mais novo de Trump, Barron, chegar ao seu lugar na segunda fila, ele se virou e apertou a mão de Musk, que ficou visível na imagem do pódio transmitida pela televisão durante grande parte do evento. O tratamento segue-se a um abraço caloroso de Trump a Musk, dono da Tesla e pessoa mais rica do mundo.

Musk contribuiu com aproximadamente US$ 200 milhões para o America PAC, um supercomitê de ação política que trabalhou para organizar o apoio a Trump no outono passado.

A proximidade de tantas das pessoas mais ricas do mundo com a nova administração Trump levou o ex-presidente Joe Biden a alertar para uma crescente oligarquia americana de bilionários da tecnologia.

Entre os projetos que Trump atribuiu a Musk está o trabalho com o ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy em um esforço conhecido como Departamento de Eficiência Governamental. O mandato do grupo consultivo, que opera fora do governo formal, é reduzir a burocracia, as regulamentações e os gastos federais, uma meta que Musk estabeleceu no ano passado em 2 biliões de dólares, aproximadamente o tamanho do défice.

Cortes nessa escala provavelmente exigiriam o foco em programas de benefícios como a Segurança Social e o Medicare, bem como a demissão de centenas de milhares de funcionários federais. Embora continue optimista quanto à perspectiva de grandes cortes, Musk observou durante um fórum público no início deste mês que o objectivo de 2 biliões de dólares poderá ser difícil de alcançar.

“Acho que se tentarmos obter US$ 2 trilhões, acho que podemos chegar a US$ 1 (trilhão)”, disse Musk durante uma sessão de perguntas e respostas sobre X com o pesquisador Mark Penn.

Desde a eleição, Musk tem visitado regularmente o resort de Trump em Palm Beach, Flórida, e participado de ligações e reuniões com candidatos a cargos de gabinete e líderes mundiais.

Nem tudo foi cor de rosa. Houve alguma tensão inicial entre Musk e apoiadores influentes de Trump, incluindo o ex-conselheiro de campanha e podcaster conservador Steve Bannon, sobre o apoio de Musk aos vistos de imigração que trazem trabalhadores estrangeiros qualificados para os EUA.

Embora Trump pareça ter ficado do lado de Musk e outros na indústria tecnológica, Bannon criticou o programa como contrário ao mantra “América Primeiro” da administração. No que poderia indicar uma divisão dentro da base de Trump, Bannon prometeu este mês, numa entrevista a um jornal italiano, “fazer Elon Musk fugir daqui”.

Musk também incitou alguns legisladores republicanos depois de ter ajudado a frustrar uma proposta de financiamento governamental bipartidária no mês passado, em parte ao publicar falsas alegações no X, onde tem mais de 200 milhões de seguidores. A plataforma abandonou em grande parte as barreiras contra a desinformação e viu um aumento nas teorias da conspiração e nas falsas alegações desde que Musk comprou o que era então o Twitter, há quase três anos. Isto levantou preocupações sobre como poderia ser usado para manipular a percepção pública, dados os laços do seu proprietário com a administração Trump.

Durante o discurso subsequente no estádio, Musk mal conseguiu conter o entusiasmo pelo segundo mandato de Trump.

“Cara, mal posso esperar”, disse ele. “Isso vai ser fantástico.”