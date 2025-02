A projeção de crédito OJK de crédito de 2025 cresce 11 %

Yakarta, vivo -CRAIDANT DO CONSELHO DE COMISSÁRIOS DA AUTORIDADE DE SERVIÇOS FINANCEIROS (OJK), Mahendra Siregar Projetos, empréstimos bancários em 2025 cresceram 9-11 %. Isso é impulsionado pelo crescimento de fundos da terceira parte (DPK).

Leia também: Desmontar! Isso acontece que o banco serve pessoas muito ricas

Mahendra disse, no meio de vários desafios em 2025, como crescimento econômico global limitado, condições geopolíticas, à guerra comercial. OJK está otimista, a tendência positiva do desempenho do setor de serviços financeiros continuará este ano.

“Projeta-se que o crédito bancário crescerá de 9 a 11 %, apoiado pelo crescimento de fundos de terceiros de 6-8 %”, disse Mahendra em uma reunião anual do setor de serviços financeiros de 2025 na terça-feira, 11 de fevereiro, 2025.

Leia também: Ojk Lanza IASC e Sipaku excedendo os casos de fraude do setor de serviços financeiros

Mahendra disse que, no mercado de capitais de fundos destinados a 220 bilhões de RP em 2025. Então, é projetado que as contas a receber da empresa financeira crescerão de 8 a 10 %.

 Presidente do Conselho de Comissários da Autoridade de Serviços Financeiros, Mahendra Siregar

Leia também: Bos ojk wanti-wanti Serviços financeiros Instruções Economia Incerteza 2025 não é mais fácil

Embora os ativos de seguro sejam estimados em 6 a 8 %, os ativos do fundo de pensão crescem 9 a 11 % e estima-se que os ativos de garantia crescerão 6-8 %.

“Nós sempre faremos isso Revisão do Outlook Isso periodicamente para coordenar com o desenvolvimento perspectiva Crescimento econômico nacional “, explicou.

Mahendra disse que, para manter o desempenho do setor de serviços financeiros e os objetivos nacionais do crescimento econômico, o OJK fortaleceria sua principal sinergia política para apoiar a melhoria do clima de investimento para promover o crescimento econômico.

“A sinergia das políticas deve ser fortalecida, especialmente para apoiar a melhoria do clima de investimento, promover o crescimento econômico e resolver várias leis de P2SK, ambas relacionadas à manutenção da estabilidade do sistema financeiro e programas de veículos de mercado”, acrescentou.