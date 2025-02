A proposta do ministro de Bumno ao Ministério das Finanças da eficiência Orçamentária de seu ministério não tem até 215 bilhões de RP

Yakarta, Viva – O Ministro de Propriedade do Estado (Bumn) Erick Thahir propôs a eficiência orçamentária em seu ministério, a fim de não ficar abaixo de Rp 215 bilhões. Porque, esse número é o limite mínimo do ministério das SOEs para operar.

Leia também: Teguh segue os regulamentos do governo central em Asn Ngantor 3 dias por semana

“Ontem às 2 da tarde, tentamos propor o Ministério das Finanças”. Com a Comissão VI da Câmara dos Deputados VI no Complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Erick acrescentou, atualmente o ministério das SOEs recebeu uma alocação orçamentária de RP 161,9 bilhões após a eficiência dos gastos. O orçamento após a eficiência, disse ele, reduziu aproximadamente 58 % do telhado do Ministério do Orçamento do SOE no ano orçamentário de 2025 de RP 277,5 bilhões.

Leia também: DPR aprova o orçamento do Ministério das Finanças RP 8,99 bilhões em 2025 é reduzido

 Ministro do Bumn Erick Thahir (Média) Foto: Entre fotos/muhammad iqbal/rwa

Além disso, Erick explicou que a operação mínima do ministério das SOEs era de aproximadamente 215 bilhões. Portanto, apresentou uma redução na eficiência orçamentária ao Ministério das Finanças.

Leia também: Enquanto contém as lágrimas, o ex -jornalista da TVRI revelou o pequeno salário dos contribuintes da TVRI: apenas IDR 50.000 por notícias

Na mesma ocasião, Erick explicou que os 215 bilhões de RP consistiam nos resultados da viagem oficial reduzida em 54 %, para reduzir o custo do programa de supervisão do rapaz em 50 %.

“Se soubermos, a supervisão (Bumn) é uma conseqüência que deve ser maximizada”, disse o ministro Erick.

Além disso, a eficiência de RP 215 bilhões também consistiu em uma redução nas instalações de TI em 41 %, uma redução de ATK de 90 %, redução das instalações de liderança em 70 % e agentes de ajuste de veículos para reduzir um custo de 66 %.

“Tentamos substituir o carro mais barato que o elétrico para um híbrido. O objetivo era eletricidade, agora híbrido, tudo isso. O preço pode ser mais barato, é de até 66 %”, disse o ministro Erick Thahir.

O Ministério das Soas também cortou outras questões, como atividades, coisas cerimoniais, a eficiência do uso de edifícios e outros.

“Espero que haja uma maneira (reduzindo a eficiência), esperaremos os próximos um ou dois meses”, acrescentou.