A provocativa e muitas vezes confusa política externa dos EUA de Trump regressa

Num discurso provocativo e que ganhou as manchetes na terça-feira (7 de janeiro de 2025) sobre as suas ambições territoriais para os Estados Unidos, o novo líder dos EUA, Donald Trump, usou a intimidação, mas não deu muitos detalhes, deixando muitos a perguntarem-se até que ponto deveriam levar a sério os seus comentários.

Numa coletiva de imprensa desconexa em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse que não descartaria o uso de coerção militar ou econômica para adquirir a Groenlândia e o Canal do Panamá, e prometeu subjugar o Canadá.

Ele chamou a fronteira com o vizinho do norte dos Estados Unidos de “linha traçada artificialmente” e prometeu mudar o nome do Golfo do México para “Golfo da América”.

A coletiva de imprensa recordou as muitas declarações bombásticas e provocativas do republicano durante seu primeiro mandato, quando disse que encorajaria a Rússia a “fazer o que quiser” com os aliados da OTAN e chamou o líder norte-coreano de “homem-foguete em uma missão suicida”. .”

Nas Nações Unidas, os últimos comentários do próximo líder americano suscitaram poucos aplausos.

“A carta é muito clara sobre a necessidade de cada Estado-membro respeitar a integridade territorial de outros Estados”, disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, aos jornalistas.

Ameaçando o Panamá e a Groenlândia

Em relação ao estratégico Canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos e depois entregue ao país centro-americano há 25 anos, Trump disse que a hidrovia era “vital para o nosso país”.

“Olha, o Canal do Panamá é vital para o nosso país. Está sendo operado pela China… China! – e demos o Canal do Panamá ao Panamá, não o entregamos à China”, disse Trump. “E eles abusaram disso, abusaram desse dom.”

O Panamá negou repetidamente as acusações de Trump de que a China recebeu um papel na gestão do canal ou recebeu taxas preferenciais para utilizá-lo.

Em relação à Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, antigo aliado dos EUA, Trump disse: “Precisamos da Gronelândia por razões de segurança nacional”.

O Canadá também se juntará em breve ao grupo, prometeu Trump.

“Se nos livrarmos dessa linha traçada artificialmente e vermos como ela se parece, também seria muito melhor para a segurança nacional”, disse Trump.

Temas familiares

Se a fixação de Donald Trump pelo Canal do Panamá é relativamente nova, o seu interesse pela Gronelândia não o é: já tinha levantado a ideia de comprar a ilha durante o seu primeiro mandato, o que provocou uma forte recusa das autoridades locais.

Seu filho, Donald Jr., chegou à Dinamarca em viagem particular na terça-feira (7 de janeiro de 2025).

No entanto, Trump descartou o uso da força militar contra o Canadá, que mergulhou em turbulência política na segunda-feira (6 de janeiro de 2025), quando o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou seus planos de renunciar.

Trump ameaçou usar “força económica” contra Ottawa depois de sugerir que o Canadá deveria tornar-se o 51º estado dos Estados Unidos.

A reação do Sr. Trudeau: “Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos”.

No entanto, o seu governo está a preparar-se para a possibilidade de Trump cumprir a sua ameaça de impor tarifas de 25% sobre as importações canadianas.

Durante o seu primeiro mandato, o bilionário republicano Trump acusou frequentemente os aliados dos EUA (particularmente a NATO) de usarem a parceria e exigiu-lhes que pagassem.

Não ficou claro se Trump, cuja tomada de posse terá lugar em 20 de Janeiro, estava a considerar seriamente a expansão do território dos EUA, inclusive através da força militar, ou se tais declarações sensacionais eram simplesmente uma táctica de negociação para obter concessões económicas ou políticas.