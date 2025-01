A próxima corrida do ouro está acima de nós, não abaixo de nós

Os Estados Unidos encontram-se numa encruzilhada crítica na política espacial. Embora as nossas actividades espaciais já gerem mais de 380 bilhões de dólares por ano e apoiar 100.000 empregos americanos, corremos o risco de ficar para trás dos concorrentes internacionais na próxima grande fronteira económica. É hora de reimaginar fundamentalmente a nossa abordagem ao espaço, não como um “programa liderado pelo governo”, mas como a próxima área da expansão económica e do desenvolvimento industrial americano.

A atual abordagem centrada na NASA, exemplificada pela programa Artemisé insustentável e insuficiente para manter a liderança americana no espaço. Já com 100 mil milhões de dólares acima do orçamento e com anos de atraso, Artemis representa um modelo ultrapassado de exploração espacial liderada pelo governo que não consegue competir com alternativas comerciais mais ágeis nem acompanhar o ritmo de rivais internacionais como a China.

Em vez disso, a nossa nação precisa de uma nova visão ousada centrada em permitir que a iniciativa privada concretize o potencial económico do sistema Terra-Lua. Isto significa afastar-se de sistemas governamentais dispendiosos, como o Sistema de lançamento espaciala favor de parcerias com o novo e inovador setor espacial comercial dos EUA. Ao aproveitar o dinamismo empresarial e a rentabilidade da indústria privada, podemos acelerar dramaticamente o progresso e, ao mesmo tempo, criar milhares de novos empregos.

Uma prioridade fundamental deveria ser estabelecer uma presença humana permanente na órbita baixa da Terra através de estações espaciais comerciais. Ao triplicar o financiamento para o programa Commercial LEO Destinations da NASA e ao visar duas estações comerciais operacionais até 2028, podemos criar novas oportunidades para a produção, investigação e desenvolvimento no espaço. Estas plataformas orbitais permitirão a produção de novos produtos farmacêuticos, materiais avançados e outros produtos de alto valor que só podem ser fabricados em microgravidade.

Outra prioridade deveria ser a demonstração de energia solar a partir do espaço. Energia solar baseada no espaço representa uma oportunidade transformadora para alcançar a independência energética e a liderança energética global. Ao investir em múltiplas demonstrações tecnológicas até 2028 e ao desenvolver uma estratégia abrangente para a geração de energia à escala industrial até 2035, os Estados Unidos podem ser pioneiros numa indústria de energia limpa totalmente nova e renovável. Isto não só aumentaria a nossa segurança nacional, mas também posicionaria os Estados Unidos para exportar energia fiável e contínua para os nossos aliados em todo o mundo.

A consecução destes objetivos ambiciosos exige a modernização do nosso quadro regulamentar. O sistema actual, concebido para uma era anterior de actividade espacial comercial limitada, tornou-se um estrangulamento à inovação. Devemos agilizar os processos de licenciamento, mantendo a segurança pública, começando pela aprovação do Lei do Espaço Comercial de 2023. Além disso, a elevação do Gabinete de Comércio Espacial e a reforma da abordagem da Administração Federal da Aviação para regular os voos espaciais comerciais ajudarão a desbloquear o investimento e a inovação do sector privado.

Os críticos podem argumentar que esta visão privilegia os interesses comerciais em detrimento da exploração científica. O oposto é verdadeiro. Ao reduzir os custos de lançamento e ao expandir a infra-estrutura espacial através das forças de mercado, permitiremos, na verdade, mais descobertas científicas do que a abordagem tradicional centrada no governo. Tal como a ferrovia transcontinental permitiu a exploração ocidental e ao mesmo tempo impulsionou o crescimento económico, o desenvolvimento do espaço comercial criará novas oportunidades para a investigação científica, ao mesmo tempo que gerará prosperidade.

Os riscos geopolíticos não poderiam ser maiores. A China deixou clara a sua ambição de controlar o espaço cislunar e os seus vastos recursos. Se os Estados Unidos não agirem rapidamente para estabelecer uma presença comercial forte fora da Terra, corremos o risco de ceder a liderança no espaço a concorrentes estratégicos. Isto teria implicações profundas, não só para a nossa economia e segurança nacional, mas também para o futuro da civilização humana no espaço.

A história mostra que o avanço tecnológico e económico no espaço impulsiona a inovação e cria soluções para os desafios terrestres, aqui na Terra, neste momento. “NASA”derivados”, desde satélites de comunicações até GPS e tecnologias de previsão meteorológica, tornaram-se fundamentais para vida moderna. A próxima onda de industrialização espacial promete benefícios revolucionários semelhantes.

A escolha que temos diante de nós é clara: podemos continuar com os negócios como sempre e ver outras nações assumirem a liderança no espaço, ou podemos libertar as empresas americanas para alimentar a próxima grande expansão económica.

Ao passar de uma abordagem centrada no governo para uma abordagem orientada para o mercado, simplificando as regulamentações e fazendo investimentos estratégicos em capacidades essenciais, como estações espaciais comerciais e a energia solar baseada no espaço, poderemos garantir a liderança americana na alta fronteira.

O potencial económico é enorme, a tecnologia está pronta e o nosso setor espacial comercial é líder mundial em inovação. Tudo o que é necessário agora é vontade política para abraçar uma nova e ousada visão do espaço como uma arena para o desenvolvimento económico e o crescimento industrial. A nação que obtiver a vantagem de ser pioneira no desenvolvimento dos recursos espaciais moldará o futuro da humanidade. Os Estados Unidos devem ser essa nação.

David Steitz atuou como vice-administrador associado de Tecnologia, Política e Estratégia da NASA e como vice-chefe tecnólogo da agência, e se aposentará em 2022. Steitz agora trabalha como consultor de política tecnológica e comunicações estratégicas em Washington.

