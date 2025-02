A próxima guerra de Israel-hezbollah agora é inevitável e será pior

Netanyahu deixou claro que ele quer desenhar um mapa da região e rejeição das IDF para retirar a cópia em segundo plano que intenção

A segunda rodada de violência entre o Líbano e Israel não é uma questão de se é quando. Israel conseguiu atrair uma série de vitórias táticas da guerra até agora, mas não possuía a capacidade de defender firmemente o Hezbollah. Agora que Israel procura manter a liberdade de agir no Líbano, ameaça uma epidemia muito mais violenta do que a que foi interrompida a partir de 27 de novembro.

Uma grande parte da análise oferecida no conflito entre o Líbano e Israel, que eclodiu em uma batalha paroxística em setembro de 2024, segue sua origem até 8 de outubro de 2023, no entanto, isso se limita à sua extensão e muitas vezes perde as principais lições do história do conflito.

Entendendo o que foi moldado pela Guerra do Líbano-Israel

No dia seguinte ao ataque ao Hamas em 7 de outubro, contra Israel, ficou claro declarações e ações públicas de Israel, que a guerra que eles tentaram iniciar pretendiam infligir a punição coletiva máxima à população civil de Gaza. Embora muitas vezes permaneça inaceitável por causa dos efeitos chocantes dos ataques do Hamas, pelo menos 413 palestinos foram mortos Dentro de Gaza naquele dia, a maioria deles civis. No dia seguinte, o grupo libanês Hezbollah começou a abrir fogo contra o equipamento de supervisão israelense estabelecido na área ilegalmente ocupada das fazendas de Shebaa.

Depois que Israel realizou ataques aéreos no sul do Líbano e matou quatro membros do HezbollahO grupo armado libanês respondeu com a abertura do incêndio nos locais militares israelenses e no dia 9 de outubro. No mesmo dia, o ex -ministro da Defesa israelense Yoav Gallant declarou um “Cerco completo” na gaze e isso “Lutamos com animais humanos” Justifique o bloqueio de todos os alimentos, água e eletricidade de entrar no território.













Compreendendo o peso do que acabou de acontecer, o secretário -geral do Hezbollah, Seyyed Hassan Nasan Nasrallah, percebeu que ele teria que desempenhar o papel de apoio dos grupos armados palestinos em Gaza. No entanto, o grupo não queria puxar o Líbano para uma guerra abrangente e enfatizou repetidamente esse ponto. A única promessa que Nasrallah deu foi “Hamas vai vencer”, não oferecendo outras linhas vermelhas.

De 8 de outubro de 2023 a 20 de setembro de 2024. Israel foi responsável por cerca de 81% de todos os ataques entre os dois ladosMatar 752 pessoas no Líbano, enquanto os ataques do Hezbollah foram mortos por 33 israelitas. A última vez que a guerra entre o Líbano e Israel foi em 2006, que começou quando o Hezbollah pegou o ataque e sequestrou soldados israelenses. Essa guerra foi bem planejada pelo Hezbollah e resultou na vitória do grupo, pois as forças israelenses se retiraram do território libanês.

O que o Hezbollah fez a primeira força árabe a pedir uma vitória real sobre Israel em 2006, foi reduzida a um desequilíbrio absoluto de poder, no qual ele era um tempo de inatividade em combinação com vitórias táticas e derrotou bem o exército israelense. Depois disso, enquanto as forças israelenses cometeram milhares de violações da soberania libanesa coberta, marítima e ar-em um tempo de assassinato nos combatentes do Hezbollah na Síria, o que causou conflitos curtos de fronteira, os dois lados estavam se afastando de uma guerra abrangente.

No entanto, em 2019, os israelenses começaram a trabalhar em um Nova cerca/parede de segurança ao longo da fronteira libanesaque cortou e anexou o país, obviamente demarcou -o para estar no lado libaneso do que era conhecido como linha azul. Em 2023, a predação mais significativa na Terra foi a vila do norte de Ghajjar, que foi cortada do Líbano e foi aberta aos israelitas. Além disso, as forças israelenses entraram repetidamente ao Líbano para limpar a terra entre a cerca e as terras agrícolas libanesas, resultando em desvios repetidos.

Durante o período de 2006 a 2023, Israel trabalhou em infiltração no Hezbollah e espionando o partido político, enquanto o grupo libanês fortaleceu significativamente seu poder militar. Isso é de grande importância para o conflito que ocorreu nos últimos 16 meses, porque em 2006 o Hezbollah foi um pouco comparável ao poder com o Hamas no início da guerra em outubro de 2023.

O Hezbollah também nasceu de um conflito entre a Organização de Seguros Palestinos (PLA) e Israel, quando os israelenses lançaram sua invasão do Líbano em 1982. Os israelenses mataram cerca de 20.000 palestinos e Libani naquela guerra, que terminou e recebeu o incêndio devido à rendição de Ploce e à aceitação da deportação na Tunísia.













No entanto, depois que os combatentes e a liderança da PLO à esquerda, Israel não deixou o território libanês e, em vez disso, ocupou o sul do país, enquanto organizava sua milícia aliada, incluindo o Partido Phalange, de modo que o massacre de milhares de civis em torno de Palestinian Campsites de refugiados. A lição foi aprendida aqui para todos os movimentos futuros que apareceriam na luta contra Israel, foi que você nunca entregou suas armas; Daí o slogan do Hamas ‘Vitória ou Martírio’. A maior conquista que o Hezbollah registrou em sua história forçou Israel a se retirar dos países libaneses e desistir de sua ocupação.

Por que a guerra é inevitável

É claro que a guerra entre o Líbano e Israel, que durou quase dois meses, não era aquele para quem o Hezbollah estava pronto. Mesmo depois que os atacantes israelenses presos à coleção, que feriram milhares de via Líbano, incluindo muitos civis, o grupo libanês ainda estava tentando travar uma batalha limitada, como evidenciado pelo discurso que Nasrallah testemunhou. No entanto, Israel não parou por aí e decidiu matar a maior parte da liderança mais alta do Hezbollah, incluindo Nasrallah, tornando a guerra inevitável.

Já em 8 de outubro de 2024. O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu foi Ameaçando o Líbano pelo tipo de destruição especificada na gaze. Embora o ataque que os israelenses lançaram foi devastador com segurança para a população civil, matando quase 2.000 pessoas, ficou claro que ele não decidiu iniciar um ataque no estilo Gaza. Enquanto isso, o Hezbollah começou a usar foguetes mais difíceis de seu enorme arsenal, mas ele foi domado em sua abordagem e teve o cuidado de ser simbólico ou destinado à maioria de seus ataques. Não tinha nada a ver com o que qualquer lado poderia ter adorado fazer, mas havia um limite estratégico, o que parecia pior na última semana antes do incêndio.

Até o final de novembro, Israel não conseguiu alcançar um progresso significativo no campo no sul do Líbano e não alcançou seu objetivo de alcance da área do rio Litani. Enquanto isso, o Hezbollah não foi capaz de igualar o nível de destruição que Israel cometeu contra as cidades libanesas usando sua estratégia de foguete, também lutou basicamente com os olhos e ficou em uma perna após os golpes que ele sofreu. Ambos os lados perceberam que o resultado inevitável seria um impasse, de modo que uma trégua foi alcançada para interromper mais a devastação.

Depois de sofrer um grande distúrbio de sua linha de suprimentos através da Síria, a perda de sua liderança e muitos comandantes, que também estão lutando para resolver o problema da infiltração, o Hezbollah foi gravemente ferido, mas não destruído. Embora as vitórias táticas israelenses tenham mudado a guerra de propaganda para parecer ser Hezbollah nas últimas pernas, está longe de ser feito. De fato, continua a manter um incrível poder terrestre de cerca de 100.000 combatentes, capacidades domésticas para a produção de armas e abundância de munição, que o exército israelense entende bem.













A perda de Nasrallah não é uma questão pequena e ainda permanece nas cabeças de todos os apoiadores da Terra, muitos dos quais ainda anseiam por vingança depois do que foi cometido contra sua nação. Israel provou ser incapaz de derrotar o Hamas após 15 meses de destruição abrangente, cometendo um dos piores crimes desde a Segunda Guerra Mundial. O Hezbollah ainda é uma força de combate muito mais capaz do que o Hamas, mas existem várias restrições por causa da situação política/econômica/social/econômica/social no Líbano.

Se Israel decidir permanecer dentro do território libanês, por qualquer motivo, será apenas uma questão de tempo até que eles sejam medidos. É provável que a próxima rodada seja muito mais sangrenta, e o número de mortes tornará o conflito relativamente insignificante no ano passado em comparação. Isso pode não acontecer no futuro imediato e pode até durar mais de um ano, mas o conflito está longe do final e isso ocorre porque não há interrupção de fogo até agora.

Em 27 de novembro, Israel fez um ponto não apenas o violou desde os primeiros momentos, e depois progrediu ainda mais para o sul do Líbano, cometeu centenas de violações de tributo. Israel deixou claro que é uma nova realidade que ele tem plena liberdade de ação e pode permanecer dentro dos bolsos do sul do Líbano, desde que ele escolher. Portanto, haverá uma guerra para garantir que a verdadeira trégua seja alcançada, e o território libaneso não será uma estação aberta para o exército israelense da bomba, atirando em civis.

Netanyahu agora está se gabando de mudar o mapa da região circundante, enquanto seu novo chefe do Exército Eyal Zamir foi recentemente proclamado “2025. Ainda haverá anos de luta. “ Israel age agressivamente, expandindo suas fronteiras e não parece desistir do aquecimento com o Irã, o que levará a ainda mais caos. O Hezbollah terá que navegar cuidadosamente em casa no Líbano e quando ele trabalha, para gastar um bom plano talentoso se decidir se vingar dos ataques diários de Israel em seu país. Todos os sinais indicam uma escalada perigosa.