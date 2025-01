A ‘quadremia’: o que é e como se manter saudável?

Manter-se saudável no Ano Novo representa um novo desafio para os americanos que enfrentam o que as autoridades de saúde chamam de “quadremia”, envolvendo um quarteto de vírus infecciosos que circulam.

Cada uma das doenças pode afetar diferentes grupos e faixas etárias, mas aqui está o que você precisa saber para evitar contrair essas doenças e algumas dicas para se manter saudável.

O que é quadrimia?

Embora a trifeta da gripe, COVID-19 e vírus sincicial respiratório (RSV) esteja frequentemente emparelhada, os surtos de norovírus nos Estados Unidos levantaram preocupações sobre uma quadraemia.

“Todos os vírus estão aqui, apenas afetam áreas diferentes de maneira um pouco diferente”, disse o Dr. Robert Hopkins Jr., diretor médico da Fundação Nacional para Doenças Infecciosas. disse a sorte.

Gripe

Casos de gripe ou gripeAtingiu 40 milhões entre 2023-2024, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

A maioria das pessoas se recupera da gripe dentro de alguns dias ou algumas semanas, mas alguns casos podem se tornar graves. Cerca de 28 mil pessoas morreram na última temporada de gripe, segundo o CDC.

Os sintomas da gripe incluem:

Febre ou sensação de febre/calafrios

Tosse

Dor de garganta

Nariz escorrendo ou entupido

Dor muscular ou corporal.

dores de cabeça

Fadiga

COVID 19

COVID 19 Tornou-se parte da vida, assim como a gripe já fez. Os casos não são tão elevados como quando o vírus foi introduzido pela primeira vez, mas os Estados Unidos ainda registam testes positivos, hospitalizações e mortes.

Testes caseiros de antígeno COVID-19 indicando resultado positivo são fotografados em Nova York. (Foto AP / Patrick Sison, Arquivo)

Entre 1º de outubro e 14 de dezembro, o CDC estima que houve entre 2,7 e quase 5 milhões de doenças. As hospitalizações em grandes cidades como Los Angeles, Chicago e Nova York aumentaram acentuadamente no final do ano e no início de 2025.

Os sintomas de COVID-19 incluem:

Febre ou calafrios

Tosse

Falta de ar ou dificuldade em respirar

Dor de garganta

Congestão ou coriza

Nova perda de paladar ou olfato.

Fadiga

Dor muscular ou corporal.

Dor de cabeça

Náusea ou vômito

Diarréia

Os sintomas da COVID-19 e da gripe são semelhantes, mas são causados ​​por vírus diferentes.

“Não é possível diferenciar entre gripe e COVID-19 apenas com base nos sintomas porque alguns dos sintomas são iguais”, aconselha o CDC.

Qualquer pessoa que apresente sintomas deve fazer um teste COVID, que pode ser encontrado em locais de teste, no consultório do seu médico ou em farmácias de venda livre.

RSV

RSVou vírus sincicial respiratório, é uma doença respiratória que afeta nariz, garganta e pulmões e geralmente atinge o pico em dezembro e janeiro.

Os sintomas são semelhantes aos do resfriado comum e de outras infecções respiratórias, como gripe e COVID-19.

Bebês e idosos são os mais suscetíveis. O VSR pode causar outras doenças, como bronquiolite, que é uma inflamação das pequenas vias aéreas dos pulmões, e pneumonia.

Os sintomas do VSR incluem:

Rinorréia

Congestionamento

Diminuição do apetite

Tosse

espirrando

Febre

chiado no peito

O CDC alerta que nem todos os sintomas aparecerão de uma só vez e podem ocorrer em etapas. Os bebês podem apresentar apenas irritabilidade, diminuição da atividade e dificuldades respiratórias, sem os outros sintomas.

Norovírus

O vírus estomacal ataca novamente. O norovírus é muito contagioso, espalha-se por contato e causa inflamação do estômago e intestinos.

Esta imagem de microscópio eletrônico fornecida pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostra um aglomerado de vírions de norovírus. (Charles D. Humphrey/CDC via AP, arquivo)

O CDC informa sobre19 a 21 milhões de casos anualmente.

Pessoas de todas as idades podem contrair o norovírus, mas as infecções mais graves ocorrem em crianças menores de 5 anos, adultos mais velhos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Os sintomas do norovírus geralmente se desenvolvem entre 12 e 48 horas após a exposição. Eles incluem:

Diarréia

Vômito

Náusea

dor de estômago

Febre

Dor de cabeça

dores no corpo

Desidratação

Quais áreas são afetadas?

As doenças estão afetando vários cantos do país, segundo Dra.Dana Hawkinsondiretor médico do programa de Prevenção e Controle de Infecções do Centro Médico da Universidade de Kansas.

O aumento nos casos de gripe tem sido o mais problemático em todo o país, disse Hawkinson à NewsNation. Novos casos de COVID-19 também estão sendo relatados depois que o número de casos positivos diminuiu após um aumento durante os meses de verão, disse ele.

Como evitar ficar doente

Os médicos estão incentivando os americanos que não tomaram a vacina contra a gripe ou a vacina mais recente contra a COVID-19 a evitarem contrair um ou mais dos vírus predominantes. De acordo com o CDC, 40,8% dos adultos receberam a vacina contra a gripe, enquanto apenas 20% dos americanos foram vacinados contra a COVID-19.

Uma vacina contra o VSR também está disponível para residentes com 75 anos ou mais ou que vivem com certas condições de saúde. As vacinas contra o RSV estão geralmente disponíveis para qualquer pessoa com 60 anos ou mais, disse Hawkinson. No entanto, se os residentes receberam a vacina contra o VSR no ano passado, quando a vacina foi lançada pela primeira vez, não precisam de receber uma segunda dose.

Atualmente não existe vacina para o norovírus, mas os médicos dizem que a melhor maneira de evitá-lo é seguir boas práticas de higiene, incluindo a lavagem regular das mãos.

Hawkinson disse ao NewsNation que não é tarde demais para tomar a vacina contra a gripe. Em média, normalmente leva de 10 a 14 dias para desenvolver imunidade contra um vírus após a administração da vacina. As vacinas contra a gripe administradas agora ainda podem ser eficazes, disse Hawkinson.

As máscaras estão voltando?

As máscaras tornaram-se comuns durante a pandemia da COVID-19 e a sua utilização em locais como hospitais, consultórios médicos e consultórios dentários continuou. Agora, alguns desses requisitos Eles estão voltando.

Em meio às ameaças da COVID-19, hospitais como Duke Health na Carolina do Norte e Mass General Brigham em Massachusetts atualizaram suas máscaras e diretrizes para visitantes, o Correio diário relatado. Hospitais em pelo menos oito estados, incluindo Wisconsin, Califórnia, Illinois, Indiana, Nova Jersey e Nova Iorque, exigem ou recomendam fortemente o uso de máscaras nas suas instalações, de acordo com o relatório.

A exposição e a higiene são fundamentais para prevenir as quatro doenças, incluindo lavar as mãos e ficar em casa quando estiver doente.

Embora os requisitos e obrigações nas instalações médicas estejam a mudar, as máscaras em locais públicos como restaurantes, bares e ginásios continuam a ser uma preferência pessoal.

Ashley Soriano, da NewsNation, contribuiu com reportagens para esta história.

