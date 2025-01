A que horas a 2ª temporada de Castlevania: Nocturne será lançada na Netflix?

Os espectadores estão ansiosos para conhecer o data e hora de lançamento para Castlevania: Noturno Temporada 2 em Netflix. A nova parcela segue Richter e seus caçadores de vampiros que colaboram com Alucard para deter o Messias Vampiro, Erzsebet Báthory. A sua missão é trazer a escuridão ao mundo, aproveitando os poderes da deusa Sekhmet. O tempo está passando e os heróis devem permanecer fortes e lutar contra seu inimigo comum para evitar fazer o impensável.

Aqui estão os detalhes sobre a data e horários de estreia da 2ª temporada de Castlevania: Nocturne.

Quando a 2ª temporada de Castlevania: Nocturne será lançada na Netflix?

A 2ª temporada de Castlevania: Nocturne deve chegar à Netflix em 16 de janeiro às 12h (horário do Pacífico).

A nova temporada terá um total de oito episódios, com cada episódio previsto para durar cerca de 30 minutos. A temporada anterior se concentrou em ambientar a história do jovem caçador de vampiros Richter Belmont no meio da Revolução Francesa.

Forme vários aliados e continue lutando contra o vampiro messias, que tem planos malignos guardados para o mundo. Estreou em outubro de 2023 e, uma semana após sua estreia, uma nova temporada foi encomendada. Isso aconteceu porque a primeira parcela recebeu boa audiência e recepção positiva de fãs e críticos.

Os showrunners Clive Bradley e Kevin Kolde expressaram sua gratidão aos fãs por amarem a temporada e confirmaram a notícia da renovação. “Obrigado a todos os antigos e novos fãs de ‘Castlevania’ pela incrível resposta e apoio!” eles disseram. “Estamos entusiasmados em trazer a vocês mais ‘Castlevania: Nocturne’ e o próximo capítulo da ascensão de Richter Belmont” (via Variedade).

Castlevania: Cronograma de lançamento da 2ª temporada do Nocturne Netflix

Todos os episódios de Castlevania: Nocturne Season 2 devem chegar imediatamente em 16 de janeiro na Netflix.

A gigante do streaming não oferece teste gratuito. Portanto, os fãs devem assinar um plano válido para iniciar o streaming da série.