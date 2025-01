A que horas a 2ª temporada de MO será lançada na Netflix?

Como Eu Seonon 2 Preparando-se para o lançamento na Netflix, os fãs estão aguardando ansiosamente a data e hora de lançamento. Eles também estão curiosos para saber a programação de lançamento dos episódios da próxima temporada. Esta envolvente comédia dramática centra-se em Mo, um refugiado palestino que enfrenta os desafios de garantir asilo enquanto luta pela cidadania americana.

Aqui está tudo o que os espectadores precisam saber sobre o lançamento da 2ª temporada de MO na Netflix.

Quando a segunda temporada de Mo será lançada na Netflix?

A 2ª temporada de MO está programada para ser lançada oficialmente em 30 de janeiro de 2025 às 12h, horário do Pacífico.

A série de comédia dramática de sucesso da Netflix, Mo, retornará para a 2ª temporada em 30 de janeiro de 2025. Criado por Mo Amer e Ramy Youssef, o programa é inspirado nas próprias experiências de Amer. Esta próxima temporada será a última. Considere adquirir uma assinatura da Netflix para curtir o programa sem interrupções.

Durante uma conversa recente com NetflixAmer expressou seu entusiasmo pelo programa, dizendo: “Estou grato por continuar contando uma história universal de luta que se relaciona com tantos refugiados e milhões de humanos sub-representados que tentam ser vistos em todo o mundo”.

Cronograma de lançamento da segunda temporada do Netflix explicado

Todos os oito episódios da 2ª temporada de MO serão lançados em 30 de janeiro de 2025, permitindo que os espectadores transmitam a temporada inteira de uma vez.

O show segue Mo Najjar, interpretado por Mohammed Amer, um imigrante palestino sem documentos que tenta chegar a Houston enquanto consegue asilo com sua mãe e seu irmão. No trailer da 2ª temporada, temos um vislumbre de como Mo está em uma situação difícil, preso na fronteira mexicana por meses e correndo para Houston para a audiência de asilo de sua família. No entanto, ele percebe que o retorno traria novas dificuldades, pois chegou à região um novo rival que ameaçaria tanto seu carinho por Maria quanto sua premiada receita de taco de falafel.

Além de Mohammed Amer, o show conta com Teresa Ruiz, Omar Elba, Farah Bsieso, Cherien Dabis, Lee Eddy e outros. Além disso, participações especiais dos comediantes Hannibal Buress, Matt Rife, Liza Koshy, Ralph Barbosa e do rapper Slim Thug também serão vistas nesta temporada.