A que horas a 6ª temporada de Miraculous será lançada no Disney XD & Channel?

Ele Data e hora de lançamento de 6ª temporada milagrosa estão chegando e os fãs estão se perguntando quando poderão finalmente aproveitar a próxima temporada. Esta popular série de animação francesa segue as aventuras de Marinette Dupain-Cheng e Adrien Agreste. Esses dois adolescentes parisienses podem se transformar nos super-heróis Ladybug e Cat Noir. Cada episódio centra-se na poderosa dupla enquanto se preparam para defender Paris de vilões nefastos.

Aqui estão todos os detalhes da data e hora de lançamento do Milagroso: Contos de Ladybug e Cat Noir, 6ª temporada.

Quando a 6ª temporada de Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir foi lançada no Disney Channel e XD?

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Season 6 será lançado em 25 de janeiro de 2025, às 11h ET/PT no Disney Channel e Disney XD simultaneamente (via Variedade).

A série completará 10 anos este ano e contará com novas aventuras de Marinette DuPain-Cheng e Adrien Agreste. A próxima temporada celebrará o 10º aniversário do programa e apresentará um novo visual para os super-heróis titulares através do uso de um motor irreal.

A produtora do programa, Miraculous Corp., falou sobre esse desenvolvimento em um comunicado de imprensa recente. Eles declararam: “Tendo como cenário deslumbrante uma Paris revitalizada e verde, a temporada apresenta imagens de ponta alimentadas por um motor irreal. A principal plataforma de criação 3D em tempo real do mundo, dando vida a uma narrativa envolvente e fotorrealista. Os novos visuais, combinados com um arco narrativo totalmente novo, elevam a amada série a novos patamares criativos” (via CBR).

Este novo desenvolvimento na animação do programa promete novos recursos, incluindo novos modelos de personagens, adereços e planos de fundo. O teaser da 6ª temporada forneceu uma prévia da alta qualidade de produção e dos designs inovadores da dupla principal.

A nova temporada também apresentará os novos looks de super-heróis alter ego de Cosmobug e Astrocat. Maria Doolan, diretora de parcerias e distribuição de conteúdo da Miraculous Corp, prometeu que esta nova temporada contará com “personagens que cresceram e evoluíram com imagens renovadas que capturam seu desenvolvimento e uma nova história entrelaçando temas de coragem e carros que continuam”. ressoando com fãs de todas as idades.”

Embora o Unreal Engine esteja principalmente associado ao desenvolvimento de jogos, parece que o software também começou a deixar sua marca em programas de animação. Escusado será dizer que os fãs já estão ansiosos para ver o que a próxima temporada reserva em termos de visuais e design de personagens.