A que horas a primeira temporada do Watson será lançada na CBS?

Com Watson temporada 1 atualmente se preparando para lançamento em CBSos fãs estão se perguntando sobre seu data e hora de lançamento. Eles também querem saber a programação de lançamento de todos os episódios da edição inaugural. Esta série dramática de mistério médico é dirigida por Craig Sweeny, conhecido por seu trabalho em Elementary, Limitless e Star Trek: Discovery.

Aqui estão todos os detalhes que os espectadores precisam saber quando a primeira temporada de Watson chegar à CBS.

Quando a primeira temporada de Watson será lançada na CBS?

Ele A data de lançamento da 1ª temporada do Watson é domingo, 26 de janeiro de 2025. Quanto ao horário de lançamento, a temporada de estreia estreará às 22h, horário do leste dos EUA, após o término da temporada.

Aqui estão os horários de lançamento para outros fusos horários nos EUA e no Reino Unido:

Horário do Pacífico (PT) – 19h

Horário Central (CT) – 21h

Horário de Greenwich (GMT) – 3h00

O programa inteiro foi originalmente programado para ocupar o horário das 22h aos domingos, mas os episódios restantes foram transferidos para as 21h ET, o que será refletido a partir do segundo episódio.

Cronograma de lançamento da 1ª temporada do Watson explicado

Após a estreia do episódio 1 da 1ª temporada de Watson em 26 de janeiro de 2025, o segundo episódio não será lançado por três semanas até 16 de fevereiro de 2025.

Isso porque o dia 2 de fevereiro será ocupado pelos Grammy Awards. O evento será transmitido por três horas entre 20h e 23h30 ET / 17h – 20h30 PT. Depois disso, o Super Bowl aconteceria no dia 9 de fevereiro. A CBS pode não querer que o evento altamente assistido ofuscasse Watson.

A partir de 16 de fevereiro, novos episódios da 1ª temporada de Watson serão lançados todos os domingos às 21h (horário do leste dos EUA). Abaixo estão os horários para outros fusos horários:

Horário do Pacífico (PT) – 18h

Horário Central (CT) – 20h

Horário de Greenwich (GMT): 2h

A série se passa um ano após a morte de Sherlock Holmes pelas mãos de Jim Moriarty. Dr. John Watson (Morris Chestnut), ex-parceiro de Holmes, retoma sua carreira médica e abre uma clínica para tratamento de doenças raras. No entanto, ela logo retorna à sua antiga vida depois que um novo mistério envolvendo ela chega à sua porta.