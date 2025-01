A que horas Back in Action é lançado na Netflix?

Os espectadores se perguntam sobre data e hora de lançamento de De volta à ação em Netflix. Dirigido por Seth Gordon, este emocionante filme segue os ex-agentes da CIA Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx). Eles são arrastados de volta ao mundo da espionagem depois que suas verdadeiras identidades são reveladas. Os fãs estão aguardando ansiosamente o lançamento do filme para mergulhar em sua combinação de comédia, drama de espionagem e ação.

Então, aqui estão todos os detalhes que você precisa saber sobre a próxima comédia de ação, incluindo data de lançamento e detalhes do enredo.

Quando Back in Action será lançado na Netflix?

Back in Action está programado para ser lançado oficialmente na Netflix em 17 de janeiro de 2025 às 12h PT.

Seth Gordon dirigiu este próximo filme de ação, comédia e drama de espionagem a partir de um roteiro que ele co-escreveu com Brendan O’Brien. O filme será lançado na data e horário mencionados mundialmente na Netflix.

Em 2018, Cameron Diaz declarou sua aposentadoria de Hollywood. No entanto, ele voltou com este filme. Sua última aparição foi no filme Annie de 2014, onde estrelou ao lado de Jamie Foxx. Desta vez, a dupla se reúne, mas vão explorar um gênero e uma história diferentes.

Jamie Foxx confirmou o retorno de Díaz para Back in Action em junho de 2022, compartilhando um vídeo divertido em X (anteriormente Twitter) de uma conversa a três envolvendo eles e a lenda da NFL Tom Brady. Além disso, o ator expressou como a encorajou a voltar.

Durante sua entrevista com Entretenimento esta noiteFoxx disse: “Cameron é uma força incrível e fez muito neste negócio. Nós a amamos. “Tivemos que ser muito inovadores na forma como a trouxemos de volta.”

Sobre o que é o Back in Action da Netflix?

O filme é centrado em Emily e Matt, uma dupla casada que já trabalhou como agentes da CIA. Depois de se afastarem de suas carreiras de espionagem para constituir família, suas identidades secretas ficam comprometidas. Isso traz Matt e Emily de volta ao reino dos problemas. Back in Action investiga temas de confiança, colaboração e as dificuldades de conciliar a vida familiar com aventuras intensas.

Além de Jamie Foxx e Cameron Diaz, o elenco do filme inclui Andrew Scott, Kyle Chandler, Glenn Close e Jamie Demetriou.