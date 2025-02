A que horas é a segunda temporada das commodines na CW?

Os espectadores esperam ansiosamente Data e hora de lançar da segunda temporada da popular série CW, Curinga. O Show Procedtural da polícia segue Cole Ellis, um detetive degradado que tem a tarefa de transportar uma farsa, Max. No caminho, eles se reúnem para resolver crimes, dando -lhes uma oportunidade de redenção e eliminar seus nomes desonrados. Faz quase um ano para a temporada de estréia e os fãs não podem esperar para transmitir novos episódios.

Então, aqui estão todos os detalhes da segunda temporada das commodines, incluindo a data de lançamento e o enredo.

Quando é a segunda temporada do bolo na CW?

A segunda temporada de Wild Wards está programada para o seu lançamento em 5 de fevereiro de 2025 às 20:00 ET na CW. Também será disponibilizado para o dia seguinte no site da CW.

A temporada de estréia do programa apresentou um total de 10 episódios. No entanto, os fãs seriam concluídos sabendo que a temporada atual consistirá em mais três episódios. Ou seja, a série emitirá um total de 13 episódios e cada um cairá semanalmente. Além disso, você pode esperar que você caia no Amazon Prime Video nos próximos dias, assim como a primeira temporada.

O anúncio de renovação da segunda temporada para commodines foi feito em maio de 2024, após uma temporada de sucesso 1. Liz Wise Lyall, chefe de programação com script na rede CW confirmada para confirmar para Prazo final que o programa retornará com uma segunda parcela.

“Estamos muito satisfeitos em encomendar uma segunda temporada da série Wild Wild Wild Wilds, da CW, capturou claramente a imaginação de nossos espectadores, graças à narração estimulante das histórias e à química crepitando entre Vanessa e Giacomo. Vamos confiar que os curingas são o tipo de céu azul inteligente e sexy que poderia construir continuamente seu público por anos ”, compartilhou Hall.

O que é a segunda temporada das commodines?

A segunda temporada de Wild Wards fará com que Max e Cole retornem a colaborar mais uma vez, em uma missão que envolve corridas de carro. Ao abordar seus sentimentos em desenvolvimento, eles devem resolver casos de crimes interessantes e buscar um assassino. Além disso, a estação estará cheia de pontos de plotagem de suspense, turnos surpreendentes, figurinos inteligentes e casos cativantes.

O elenco do programa é dirigido por Vanessa Morgan como Max e Giacomo Gianniotti como Cole. Outros membros do elenco incluem Jason Priestley, Karin Konoval, Martin Sheen, Marie Avgeropoulos, Katie Findlay, Tony D’Angelo, Terry Chen e Ally Sheedy.