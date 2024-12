A que horas é lançado Lockerbie: A Search for Truth no Peacock?

Os criadores anunciaram o data de lançamento e tempo para Lockerbie: uma busca pela verdade em pavão? Esta emocionante série narra a trágica explosão do voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie em 21 de dezembro de 1988, que matou 259 pessoas a bordo e 11 em terra. É centrado no Dr. Jim Swire, que perdeu sua família no acidente e agora está buscando justiça. Os fãs estão aguardando ansiosamente o cronograma de lançamento.

Então, aqui está o que sabemos sobre a data e hora de lançamento que os espectadores podem começar a assistir Lockerbie: A Search for Truth.

Quando Lockerbie: A Search for Truth será lançado no Peacock?

Lockerbie: A Search for Truth será lançado oficialmente no Peacock na quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 às 12h PT.

O programa será uma minissérie que conterá até 5 episódios no total e será lançada semanalmente às quintas-feiras. Lockerbie: A Search for Truth é uma produção entre Sky Studios, Pavãoe Filmes de Carnaval. É inspirado na vida real no livro de Jim Swire, The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice.

Lockerbie: cronograma de lançamento de A Search for Truth explicado

A série de cinco episódios Lockerbie: A Search for Truth estreia em 2 de janeiro de 2025, com novos episódios esperados para chegar a cada semana até o final da temporada ir ao ar em 30 de janeiro de 2025.

Aqui está a programação completa de lançamentos para a temporada de estreia do programa:

Episódio 1: vai ao ar em 2 de janeiro de 2025

Episódio 2: vai ao ar em 9 de janeiro de 2025

Episódio 3: vai ao ar em 16 de janeiro de 2025

Episódio 4: vai ao ar em 23 de janeiro de 2025

Episódio 5: vai ao ar em 30 de janeiro de 2025

A série narra os trágicos acontecimentos de dezembro de 1988, quando o voo 103 da Pan Am, a caminho de Londres para Nova York, foi tragicamente abatido por uma bomba apenas 38 minutos após a decolagem, sobre Lockerbie, na Escócia. O show explora a jornada sincera de Jim Swire e sua esposa, Jane. Juntos, eles tentam buscar justiça para as vítimas, incluindo sua querida filha, Flora.

O elenco da série conta com Colin Firth, Mark Bonnar, Ardalan Esmaili, Nabil Al Raee, Jemma Carlton e outros.