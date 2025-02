A que horas é limpa de ardósia no vídeo privilegiado?

Você está se perguntando quando Limpe ardósia Será lançado em Amazon Prime Video? Esta série cativante segue Harry, um proprietário dos carros do Alabama, cuja vida muda quando seu filho separado, agora uma mulher segura chamada Desiree, retorna após 17 anos. A série combina comédia e drama com humor e momentos sinceros. Então, qual é a data de lançamento e a hora da lousa limpa?

É isso que você precisa saber sobre a janela de lançamento para limpar slate no vídeo privilegiado.

Quando é lançado o Slate Clean em vídeo Prime?

A data de lançamento do Limpo Slate é quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025, no Amazon Prime Video.

Esta temporada apresenta 8 episódios, os quais serão lançados no mesmo dia. Ele marca um dos projetos finais do icônico Norman Lear, que infelizmente nos deixou em dezembro de 2023. Laverne Cox e George Wallace ocupam um lugar central neste novo e emocionante show.

Durante uma conversa recente com CBS manhãsLaverne Cox se abriu a caminho de se tornar o co -criador e produtor executivo da Clean Slate. Ele se lembrou de sua primeira reunião de lançamento com o icônico Norman Lear e se referiu ao projeto como um “sonho por 20 anos”.

O que é a lousa limpa?

A série se concentra em Harry, um proprietário tradicional e de lavagem de carros abertos. Ele está encantado que seu filho finalmente retorne ao Alabama após 17 anos. No entanto, Harry enfrenta uma viagem de discoteca. Tudo acontece quando a criança que acreditava ser um filho retorna como a mulher segura e orgulhosa, Desiree. Depois de se mudar de Nova York, Desiree está ansioso para se conectar com o pai novamente.

O show combina engenhosamente humor com momentos em movimento. Harry luta com aceitar e entender a nova identidade de Desiree enquanto tenta curar seu relacionamento quebrado. A lousa limpa aprofunda questões familiares, aceitação e crescimento pessoal, oferecendo uma combinação de narrativas cômicas e emocionais.

O elenco da série apresenta Laverne Cox, George Wallace, Jay Wilkison, Telma Hopkins, Phillip García, Keith Arthur Bolden, Norah Murphy, Pat Yeary, DK Uzoukwu e outros.