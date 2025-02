A que horas é o desfile da Philadelphia Eagles na sexta -feira? Informações e detalhes da data

Os fãs de esportes querem saber o momento de Desfile das águias da Filadélfiaque será realizado na sexta -feira, 10 de fevereiro de 2025. A equipe comemorará oficialmente sua vitória sobre os chefes do Kansas City no LIX do Super Bowl, na segunda vez que você realizará uma vitória no Super Bowl. Os Eagles já zombaram de que o troféu de Vince Lombardi desfileá por toda a cidade. Aqui estão informações e detalhes adicionais sobre quando o desfile de Eagles deverá ocorrer.

A data e a hora do desfile do Eagles Filadélfia é 14 de fevereiro, dia dos namorados e provavelmente às 11:00 ET. A hora exata ainda não foi anunciada, até segunda -feira, mas é quando os Eagles comemoraram seu primeiro desfile no Super Bowl em 2018.

Conforme relatado pela mídia local ABC 6Uma conferência de imprensa no desfile ocorrerá na terça -feira, 11 de fevereiro, às 11 horas, com a prefeita Cherelle Parker, presidente do Eagles, Don Smolenski, e a assistência do comissário de polícia Kevin Bethel. Detalhes específicos sobre o momento, a rota e mais serão anunciados na época.

Dito isto, os Eagles publicaram um vídeo teaser confirmando a data da sexta -feira e sugerindo que o desfile será realizado pela Broad Street. As autoridades disseram que a rota do desfile será uma “celebração que cobre do complexo do estádio no sul da Filadélfia até os degraus icônicos do Museu de Arte da Filadélfia”.

Uma parte da razão pela qual o desfile dos Eagles não ocorreu poucos dias após a vitória da equipe ser devida à neve programada, duas a cinco polegadas, que deve cair na terça -feira. No entanto, o clima deve ser esclarecido para sexta -feira, com um máximo de 38 graus e céu parcialmente nublado.

