A que horas estreia a terceira temporada de The Traitors no Peacock?

3ª temporada de Traidores dos EUA Espera-se que chegue ao Peacock em breve, e os fãs estão ansiosos para saber sua data, hora e cronograma de lançamento. Esta nova temporada trará de volta Alan Cumming como apresentador e contará com uma nova lista de concorrentes, incluindo celebridades e estrelas de reality shows. Situado em um antigo castelo escocês, o jogo terá competidores, conhecidos como “fiéis”, que trabalharão juntos em desafios interessantes para acumular um fundo de prêmios no valor de pelo menos US$ 250 mil. Porém, os “fiéis” também terão que enfrentar jogadores conhecidos como “traidores”, cujo objetivo é eliminar os fiéis e reivindicar para si o prêmio final.

Então, qual é a data, hora e cronograma de lançamento da 3ª temporada de The Traitors no Peacock? Aqui está tudo o que você precisa saber.

Quando a terceira temporada de The Traitors será lançada no Peacock?

Os três primeiros episódios da 3ª temporada de The Traitors serão lançados no Peacock em 9 de janeiro de 2025 às 21h ET/18h PT.

Porém, quem não tiver o Peacock terá que esperar mais 11 dias até 20 de janeiro. Naquele dia, a NBC irá transmitir os dois primeiros episódios da nova temporada às 20h ET/PT e às 21h30 ET/PT.

Cronograma de lançamento do Peacock da 3ª temporada de The Traitors

O cronograma de lançamento da 3ª temporada de Traidores no Peacock é o seguinte:

9 de janeiro de 2025 – Episódios 1 – 3

16 de janeiro de 2025 – Episódio 4

23 de janeiro de 2025 – Episódio 5

30 de janeiro de 2025 – Episódio 6

6 de fevereiro de 2025 – Episódio 7

13 de fevereiro de 2025 – Episódio 8

20 de fevereiro de 2025 – Episódio 9

27 de fevereiro de 2025 – Episódio 10

6 de março de 2025 – Episódio 11

O elenco americano da terceira temporada de Traidores inclui rostos notáveis ​​como o ator Sam Asghari, produtor e irmão de Zac Efron, Dylan Efron, e o lutador profissional aposentado da WWE, Nikki García. Também inclui o aristocrata Lord Ivar Mountbatten e várias estrelas do reality, como Tom Sandoval, Wells Adams, Chanel Ayan, Bob, the Drag Queen, Dolores Catania, Jeremy Collins, Bob Harper, Rob Mariano, Dorinda Medley, Ciara Miller, Danielle Reyes, Chrishell Stause . , Tony Vlachos, Carolyn Wiger e Gabby Windey.