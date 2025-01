A que horas estreia a terceira temporada do Harlem no Prime Video?

Os fãs estão curiosos para saber a data e hora de lançamento de Harlem Temporada 3 no Amazon Prime Video. A história gira em torno de quatro melhores amigas: Camille, Tye, Quinn e Angie. Juntos, eles tentam navegar no amor e na carreira na cidade de Nova York. À medida que a expectativa aumenta, os espectadores procuram atualizações sobre o cronograma de lançamento da 3ª temporada e detalhes.

Aqui está o que você deve saber sobre as próximas atualizações da 3ª temporada do Harlem.

Quando a terceira temporada do Harlem será lançada no Prime Video?

A 3ª temporada do Harlem será lançada na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 12h PT.

A terceira temporada terá estreia global no Prime Video, com episódios lançados semanalmente. Dando continuidade ao suspense da temporada anterior, Harlem focará no crescimento pessoal, na amizade e nas mudanças nos relacionamentos dos quatro protagonistas.

Sobre o que é o Harlem do Prime Video?

Harlem é uma série de comédia dramática criada por Tracy Oliver. O show explora poderosamente a feminilidade contemporânea e os relacionamentos de apoio através da vida de quatro elegantes mulheres negras no Harlem. Camille, uma professora dedicada, enfrenta amizades, romance e desafios profissionais ao lado de seus amigos Tye, um empresário de tecnologia; Quinn, estilista; e Angie, uma aspirante a cantora.

A série aborda com humor seus obstáculos pessoais e profissionais, ao mesmo tempo que celebra o orgulho cultural, a autodescoberta, a irmandade e a resiliência. Durante uma entrevista com ELLE.coma criadora Tracy Oliver compartilhou ideias sobre a próxima temporada 3. Ela explicou: “A 3ª temporada é sobre nossas mulheres sendo forçadas a crescer e evoluir para o próximo estágio da vida, com ou sem um mapa sobre como fazer isso”.

O elenco da série inclui Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson e Shoniqua Shandai. Além disso, apresenta Tyler Lepley, Sullivan Jones, Whoopi Goldberg e outros.

Enquanto você espera a estreia da terceira temporada do Harlem, acompanhe todos os episódios da temporada anterior no Amazon Prime Video.