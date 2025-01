A que horas Henry Danger: The Movie estreia na Nickelodeon e Paramount +?

Os fãs estão curiosos para saber data e hora de lançamento para Henry Danger: O Filme em Nickelodeon e Paramount+. Acompanhe Henry enquanto ele conhece a superfã Missy Martin e é sugado para um portal para realidades alternativas. Agora, ele e seu parceiro devem encontrar o caminho de volta à Distopia ou ficarão presos para sempre. Como tal, os espectadores aguardam ansiosamente mais detalhes sobre o lançamento do filme.

Então, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre a data e hora de lançamento de Henry Danger: The Movie.

Quando Henry Danger: The Movie estreia na Nickelodeon e Paramount +?

Henry Danger: o filme estreará na Nickelodeon na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 19h horário do leste dos EUA. Também será lançado na Paramount+ no mesmo dia.

Para Paramount+, o filme estará disponível em regiões internacionais selecionadas onde o serviço opera. Além disso, chegará aos canais internacionais da Nickelodeon no final do ano. Dirigido por Joe Menendez e escrito por Chris Nowak e Jake Farrow, o filme é inspirado na amada série live-action.

Sobre o que é Henry Danger: o filme?

O filme é centrado em Henry Hart, que assumiu o papel do herói local da Distopia depois de deixar seus dias em Swellview. Justamente quando as pressões da fama começam a se tornar insuportáveis, tudo muda com a chegada de Missy Martin. Ela é uma superfã entusiasmada que altera dramaticamente a vida de Henry.

O filme busca oferecer uma aventura emocionante que aborda temas de amizade e heroísmo, bem como os desafios que surgem quando se está sob os holofotes. O elenco de Henry Danger: The Movie apresenta Jace Norman, Sean Ryan Fox, Ella Anderson, Michael D. Cohen, Frankie Grande, Glee Dango e muito mais.

A sinopse oficial do filme diz:

“Henry Hart conhece um superfã, ansioso para combater o crime com Kid Danger, que ganha posse de um dispositivo que pode desbloquear realidades alternativas. Enfrentando uma jornada selvagem, Henry precisará de seu melhor amigo Jasper. Além disso, seu novo amigo superfã encontrará a saída ou ficará preso em outra dimensão para sempre.”