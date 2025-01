A que horas o American Primeval é lançado na Netflix?

Os fãs estão se perguntando que horas são. primitivo americano bater Netflix. Este emocionante drama de faroeste segue mãe e filho escapando de seu passado enquanto navegam nas duras realidades do oeste americano.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a data e horário de lançamento do programa e muito mais.

Quando American Primeval será lançado na Netflix?

Espera-se que American Primeval estreie na Netflix na quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 12h, horário do Pacífico.

Todos os episódios da minissérie estão previstos para chegar na data de estreia citada na plataforma de streaming. Pete Berg dirige a série e também é produtor executivo; Mark L Smith é o escritor do programa.

Quantos episódios American Primeval tem?

Os criadores de American Primeval confirmaram que a série terá um total de 6 episódios.

Com todos os seis episódios programados para ir ao ar no mesmo dia, os espectadores podem mergulhar na história completa sem ter que esperar pelas parcelas semanais. PARAAmerican Primeval mergulha em uma narrativa fascinante ambientada no Velho Oeste americano do século XIX.

Gira em torno da vida de Isaac, um indivíduo problemático que luta para suportar uma fronteira brutal enquanto enfrenta inúmeros desafios e lutas. Espera-se que a série ofereça uma exploração dramática e matizada do intenso choque de diversas culturas, crenças e comunidades.

Na série, vários personagens enfrentam inúmeros cenários e desafios perigosos em uma terra brutal e implacável. O elenco retrata os sacrifícios que esses personagens fazem quando se aventuram em um território completamente selvagem e sem lei. A série é estrelada por Taylor Kitsch, Jai Courtney, Kim Coates, Shea Whigham, Betty Gilpin, Dane DeHaan e vários outros em papéis essenciais.