A que horas o On Call é lançado no Prime Video?

Os fãs estão aguardando ansiosamente a data e hora de lançamento de De plantão no Prime Video, uma série emocionante sobre um policial novato e um policial veterano enfrentando dilemas éticos em Long Beach, Califórnia. À medida que a nova temporada se aproxima, os espectadores estão ansiosos para saber a data de lançamento, horário, contagem de episódios e detalhes da história.

Aqui estão as atualizações mais recentes sobre a data e hora de lançamento em que On Call estará disponível para assistir.

Quando o On Call será lançado no Prime Video?

O Prime Video lançará a série dramática de ação On Call em 9 de janeiro de 2025 às 12h (horário do Pacífico).

On Call é uma nova série original emocionante do Prime Video, com lançamento na noite de quinta-feira. Esta temporada altamente antecipada apresenta oito episódios cativantes que mergulham em emocionantes narrativas policiais.

Marque em sua agenda o dia 9 de janeiro de 2025, quando todos os episódios serão lançados simultaneamente. Cada episódio dura aproximadamente 24 minutos, proporcionando aos fãs uma experiência imersiva repleta de drama policial capturado por imagens do corpo e da câmera do painel.

O que é o On Call do Prime Video?

On Call é um emocionante procedimento policial americano que acompanha a jornada de dois policiais. Explore como Traci Harmon, uma veterana oficial de treinamento do Departamento de Polícia de Long Beach, e seu parceiro novato, Alex Diaz, trabalham juntos.

A dupla atende chamadas de emergência em toda a Califórnia e lida com as consequências emocionais da perda de um colega policial. A série destaca as realidades complexas do trabalho policial e seu impacto na humanidade, mostrando as perspectivas contrastantes entre um profissional experiente e um estagiário otimista.

Confira abaixo a programação completa de lançamentos do On Call:

Episódio 1: “Piloto” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 2: “Leis do Universo” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 3: “Sul do Céu” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 4: “Não reconhecido” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 5: “Não é o seu Salvador” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 6: “Mulher de Los Angeles” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 7: “Máquina de Guerra” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

(Exibido em 9 de janeiro de 2025) Episódio 8: “Como o Ocidente foi conquistado” (Exibido em 9 de janeiro de 2025)

O elenco de On Call apresenta uma impressionante lista de atores, incluindo Troian Bellisario como oficial Traci Harmon, Brandon Larracuente como oficial Alex Diaz, Eriq LaSalle como sargento Lasman, Lori Loughlin como tenente Bishop e Rich Ting como sargento Koyama.

Não perca este emocionante drama policial: assine o Prime Video e transmita todos os episódios a partir de quinta-feira, 9 de janeiro de 2025.