A que horas será o lançamento da terceira temporada de Trent na ABC e no Hulu?

Os fãs estão aguardando ansiosamente o data e hora de lançamento da 3ª temporada da série de sucesso do Hulu Will Trentque segue o agente Will Trent, um produto do sistema de assistência social de Atlanta, enquanto ele trabalha para evitar que outras pessoas sofram dificuldades semelhantes. Com a chegada da nova temporada, os telespectadores ficam ansiosos para saber a data de lançamento, quantidade de episódios e detalhes sobre a história.

Sem mais delongas, vamos cobrir todos os detalhes mais recentes, incluindo o horário de lançamento, sobre a terceira temporada de Will Trent.

Quando a terceira temporada de Will Trent será lançada na ABC e no Hulu?

A 3ª temporada de Will Trent estreará em 7 de janeiro de 2025 às 20h ET e 17h PT na ABC, com episódios disponíveis no Hulu no dia seguinte, 8 de janeiro.

Os fãs podem marcar em seus calendários quando a tão aguardada temporada começar na noite de terça-feira. Esta temporada tem um total de 18 episódios, o dobro da 2ª temporada, e promete um mergulho mais profundo em sua história cativante. Os episódios irão ao ar semanalmente às terças-feiras e oferecerão aos fãs uma longa jornada ao mundo de Will Trent.

Sobre o que é a terceira temporada de Will Trent?

A 3ª temporada começa com o agente especial Will Trent retornando ao Georgia Bureau of Investigation após um hiato de seis meses após a prisão de sua namorada, Angie Polaski. O retorno à equipe é um desafio, principalmente para sua companheira, Faith, que está frustrada com sua ausência repentina. Enquanto isso, Marion, uma promotora durona, junta-se a Will no caso de uma pessoa desaparecida, acrescentando uma nova camada de intriga.

Baseado nos romances de Karin Slaughter e trazido à vida por Liz Heldens e Daniel T. Thomsen, Will Trent tece um drama baseado em personagens com intensos elementos processuais criminais.

O elenco inclui Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn, Gina Rodríguez e outros.

Enquanto aguardam a 3ª temporada, os espectadores podem transmitir as temporadas 1 e 2 no ABC e no Hulu.