A Rainha Elizabeth II não foi informada sobre a espionagem soviética em seu palácio, mostram arquivos desclassificados do MI5

A rainha Elizabeth II não foi informada dos detalhes da vida dupla de seu conselheiro de arte de longa data como espiã soviética porque os funcionários do palácio não queriam aumentar suas preocupações, revelam documentos recém-desclassificados.

Os arquivos do historiador de arte real Anthony Blunt estão entre um tesouro da agência de inteligência MI5 divulgado terça-feira pelos Arquivos Nacionais da Grã-Bretanha. Eles lançaram uma nova luz sobre uma rede de espionagem ligada à Universidade de Cambridge na década de 1930, cujos membros revelaram segredos à União Soviética a partir do coração do sistema de inteligência do Reino Unido.

Blunt, que trabalhou no Palácio de Buckingham como inspetor da Queen’s Pictures, esteve sob suspeita durante anos antes de finalmente confessar, em 1964, que, como oficial sênior do MI5 durante a Segunda Guerra Mundial, havia passado informações secretas a agentes soviéticos.

Num dos ficheiros recentemente divulgados, um oficial do MI5 observa que Blunt disse que sentiu “profundo alívio” quando se desabafou. Em troca das informações que forneceu, o Sr. Blunt foi autorizado a manter o seu emprego, o seu título de cavaleiro e a sua posição social, e a Rainha foi aparentemente mantida no escuro.

Em 1972, o seu secretário particular, Martin Charteris, disse ao chefe do MI5, Michael Hanley, que “a Rainha não sabia e ele não via vantagem em contar-lhe agora; “Isso só aumentaria suas preocupações e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito.”

O governo decidiu contar ao monarca em 1973, quando Blunt estava doente, temendo um alvoroço na mídia quando Blunt morresse e os jornalistas pudessem publicar histórias sem medo de processos por difamação.

Charteris relatou que “ela aceitou tudo com muita calma e sem surpresas” e “lembrou que ele estava sob suspeita há muito tempo” no início dos anos 1950. O historiador Christopher Andrew diz na história oficial do MI5 que a Rainha já havia sido informada. sobre o Sr. Blunt em “termos gerais”.

Blunt foi publicamente desmascarado como espião pela primeira-ministra Margaret Thatcher na Câmara dos Comuns em Novembro de 1979. Acabou por ser destituído do seu título de cavaleiro, mas nunca foi processado e morreu em 1983, aos 75 anos.

Os ficheiros detidos pelos serviços secretos de inteligência britânicos normalmente permanecem confidenciais durante várias décadas, mas as agências estão lentamente a avançar no sentido de uma maior abertura. Alguns dos documentos recentemente publicados aparecerão numa exposição intitulada “MI5: Segredos Oficiais”, que será inaugurada no Arquivo Nacional de Londres ainda este ano.

Dois dos espiões de Cambridge, Donald Maclean e Guy Burgess, fugiram para a Rússia em 1951. Um terceiro, Kim Philby, continuou a trabalhar para a agência de inteligência estrangeira MI6, apesar de estar sob suspeita. À medida que aumentava a evidência de sua duplicidade, ele foi confrontado em Beirute, em janeiro de 1963, por seu amigo e colega oficial do MI6, Nicholas Elliott.

Os arquivos desclassificados incluem a confissão datilografada do Sr. Philby e uma transcrição de sua conversa com o Sr.

Nele, Philby admitiu que havia traído Konstantin Volkov, um oficial da KGB que tentou desertar para o Ocidente em 1945, trazendo consigo detalhes de informantes da inteligência britânica, incluindo o próprio Philby. Como resultado da intervenção do Sr. Philby, Volkov foi sequestrado em Istambul, levado de volta a Moscou e executado.

O Sr. Elliott relatou que o Sr. Philby disse que se ele tivesse que levar sua vida novamente, provavelmente teria se comportado da mesma maneira.

“Eu realmente senti uma enorme lealdade ao MI6. “Fui tratado muito, muito bem lá e fiz amigos realmente maravilhosos”, disse Philby, de acordo com a transcrição. “Mas a inspiração predominante foi o outro lado”.

Philby disse a Elliott que a escolha que ele enfrentava agora que havia sido exposto era “entre o suicídio e o processo”. Em vez disso, fugiu para Moscou, onde morreu em 1988.

Os Cambridge Spies inspiraram inúmeros livros, peças, filmes e programas de televisão, incluindo a série de 2023 “A Spy Among Friends”, estrelada por Guy Pearce como Philby e Damian Lewis como Elliott. Blunt apareceu em um episódio de 2019 de “The Crown”, interpretado por Samuel West.