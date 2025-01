A raiva das tribos denotificadas ferve em meio a esquemas estagnados e impasses de classificação

Com o esquema SEED do Centro para tribos denotificadas prestes a decolar, com a negação de certificados de casta em 29 estados e o relatório de 2017 da Comissão Idate armazenado em câmaras frigoríficas, a raiva entre as tribos denotificadas (DNT), as tribos semi-nômades (SNT ) e tribos nômades (NT) estão crescendo em estados como Uttar Pradesh, Haryana e Gujarat. Esta raiva está agora também a frustrar os membros do Conselho de Desenvolvimento e Bem-Estar do governo da União para DNT, SNT e NT (DWBDNC), que estão a fazer novas tentativas para pressionar pela implementação das recomendações do Idate, incluindo uma comissão permanente, classificação adequada e censo detalhado de castas. .

À medida que 2024 se aproximava, o Ministério da Justiça Social e Empoderamento da União preparou um “roteiro” para abordar as preocupações mais prementes das comunidades, mas a raiva destas comunidades está agora a ser exercida pelos seus líderes para atacar o Partido Bharatiya Janata (BJP). narrativa mais ampla sobre a identidade tribal, que foi construída centrando a reivindicação dos líderes tribais como os primeiros a resistir aos “invasores estrangeiros”, como os governantes islâmicos e Colonizadores europeus.

“Que tipo de Hindutva é esse?” perguntou Bharatbhai Babubhai Patni, membro do DWBDNC, em uma entrevista por telefone com O hinduE acrescentou: “Fomos dos primeiros a resistir aos britânicos. Como todas as outras comunidades sucumbiram às conversões, fomos nós que escolhemos permanecer na religião hindu. dharma.”

Patni disse que o governo não pode mais silenciar as vozes que pedem a implementação das recomendações da Comissão Idate. “Um cronograma listando todos os DNTs deveria ser publicado, juntamente com os certificados SC/ST/OBC, deveria haver instruções para a emissão de certificados conjuntos como SC-DNT, ST-DNT, OBC-DNT”, acrescentou, ecoando as preocupações levantadas por um vários outros líderes comunitários de Haryana e UP, bem como numa reunião a nível nacional realizada em Nova Deli na semana passada.

O governo constituiu a Comissão Nacional para DNT/NT/SNT em 2015 sob a presidência de Bhiku Ramji Idate, que divulgou o seu relatório final em 2017, pedindo ao governo que agilizasse a classificação final destas comunidades, contasse a sua população para incluir um Coluna do Censo de Casta no Censo de 2021 e fornecer-lhes uma subcota sob as cotas SC/ST/OBC na educação pública e emprego.

A Comissão Idate concluiu que havia um total de 1.526 comunidades DNT, NT e SNT em todo o país, das quais 269 ainda não foram categorizadas como SC, ST ou OBC.

A Comissão Renke de 2005 estimou a sua população entre 10 e 12 milhões de milhões na altura, embora os líderes comunitários tenham estimado que a sua população já teria aumentado para mais de 25 milhões de milhões.

Dr. BK Lodhi, que foi secretário membro da Comissão Idate e agora faz parte de Vimukt, Ghumantu e Ardh-Ghumantu Janjatiya Vikas Parishad (Akhil Bharatiya) em Uttar Pradesh, disse: “Fomos os primeiros a resistir aos governantes britânicos e rotulados como um criminoso por isso. Como esse governo pode não resolver essas questões básicas como os certificados DNT em todos os estados?

Uttar Pradesh está entre os sete estados que tecnicamente começaram a emitir certificados comunitários DNT. Mas o Dr. Lodhi, que participou no workshop nacional em Nova Deli na semana passada, disse: “Dizem que emitiram 200 a 300 certificados e descrevem-no como uma grande conquista”. Ele prosseguiu dizendo: “Isso afeta uma área central: nega a nossa identidade. Se o governo não conseguir que os estados emitam certificados DNT, eles podem muito bem nos rotular como criminosos novamente, pelo menos obteremos nossa identidade.”

O Dr. Balwan Singh, presidente do Conselho Estadual da DNT em Haryana, acrescentou: “Não há pessoas da nossa comunidade em posições de liderança. O DWBDNC do Centro ainda não tem presidente em tempo integral e o cargo foi entregue ao Secretário de Justiça Social mediante cobrança adicional? Como podemos esperar que algo concreto seja feito?”

O plano SEED (Plano para Capacitação Económica das Comunidades DNT/NT/SNT) pretendia ser o plano emblemático do Centro para estas comunidades. Lançado em fevereiro de 2022, o programa oferecia assistência para meios de subsistência, educação, cuidados de saúde e habitação. Mas foram necessários mais de dois anos para que o plano saísse do papel, mesmo a tempo do início deste ano fiscal.

Em Novembro de 2024, foram distribuídos mais de 7.000 cartões Ayushman, foram solicitados cerca de 3.000 pedidos de alojamento, foram criados cerca de 1.000 grupos de auto-ajuda e foram lançados centros de formação em estados como Tamil Nadu e Gujarat. Autoridades disseram ao The Hindu que o plano precisa que ONGs estaduais se apresentem e trabalhem com governos como os de Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana e Gujarat. “Mais estados terão em breve as suas associações de ONG”, disse um alto funcionário, acrescentando que é difícil encontrar beneficiários porque muitas DNT já beneficiam de esquemas destinados às comunidades SC, ST e OBC.

Logo após o término do workshop nacional da semana passada, outro líder do DNT da UP, LN Singh, disse O hindu“Estas são questões básicas que não estão a ser resolvidas e penso que a surra que o BJP levou no Lok Sabha em UP se deveu em parte à raiva das comunidades do DNT. Nem sequer temos comissões de reclamações a nível distrital para o nosso povo.”

Em uma reunião de altos funcionários, presidida pelo Ministro da Justiça Social, Virendra Kumar, no mês passado, o governo resolveu instar os estados e UTs a começarem a emitir certificações DNT junto com certificados regulares de casta, elaborar planos para dar terras às famílias sem terra do DNT, estabelecer reclamações distritais comissões a nível nacional e agilizar as revisões do plano para permitir que as famílias da DNT tenham acesso à habitação através do PM Awas Yojana (Urbano e Rural).

“O trabalho está em curso nesse sentido e o Ministro garantiu-nos que iremos agir, mas existem preocupações reais sobre a falta de implementação das recomendações da Comissão Idate. Muitas pessoas não obtêm certificados comunitários porque pertencem a subcastas, porque têm grafia diferente ou porque têm um nome de casta hifenizado”, disse Patni, referindo-se à urgência de abordar questões de classificação.

Senhor. esposa disse O hindu que foi marcada uma reunião para o final deste mês com altos funcionários do Ministério da Justiça Social, onde disse que pretendia pressionar por estas exigências da comunidade.