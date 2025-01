A razão pela qual a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) fez buscas na casa do ex-vice-presidente Djan Faridz estava relacionada com o caso Harun Masiku.

Jacarta – Investigadores da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) realizaram uma busca na casa do ex-membro do Conselho Consultivo Presidencial da República da Indonésia, Djan Faridz, em conexão com o caso de suborno e corrupção da substituição provisória da República da Indonésia. (PAW) do RI DPR para o período 2019-2024 na tarde de quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. O KPK disse que os investigadores tinham informações e revistaram a casa do político do PPP.

“Os investigadores têm informações e pistas baseadas em depoimentos de testemunhas, então a atividade de busca foi realizada ontem à noite”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, no prédio do KPK, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

 Porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, no KPK

Mesmo assim, os investigadores continuam a investigar a busca à casa do político do PPP. Tessa só pediu para esperar por mais informações depois que os investigadores realizaram uma busca.

“Ainda estamos investigando seu papel e teremos que esperar juntos”, disse ele.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) estava conduzindo uma busca em uma casa na área de Menteng, no centro de Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, em conexão com o caso de substituição de suborno e corrupção (PAW) do RI DPR para o período de 2019- 2024. com o suspeito que ainda está foragido, Harun Masiku.

A porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, disse que a busca foi realizada na casa do ex-membro do Conselho Consultivo Presidencial da República da Indonésia, Djan Faridz.

“As últimas informações sobre a casa de Djan Faridz”, disse Tessa aos repórteres na noite de quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.