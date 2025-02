Yakarta, vivo – A Coréia do Sul tem sido um dos destinos turísticos favoritos para muitas pessoas em todo o mundo, incluindo turistas indonésios. A popularidade deste país não é apenas impulsionada pela indústria do entretenimento, como o drama K-pop e coreano, mas também pelas tendências mundiais de beleza e moda.

Não é de surpreender que a pele natural da Naagagreen tenha escolhido a Coréia do Sul como o Grande Prêmio do Programa 12oad to Korean, uma forma de agradecimento por seus clientes fiéis. Mova -se ainda mais.

Por que a Coréia do Sul é um destino favorito?

1. Centro de beleza e beleza para beleza mundial

Uma das principais razões para os turistas, especialmente os amantes da pele, está interessado na Coréia do Sul é porque este país é conhecido como o World Beauty Center. Muitas marcas conhecidas de cuidados com a pele vêm da Coréia, com inovação de produtos que estão sempre sendo desenvolvidos. Da máscara de chapas a técnicas de cuidados faciais, como a pele de vidro, a Coréia estabeleceu padrões globais de beleza.

Isso está de acordo com a razão pela qual Naagegen escolheu esse destino como um grande prêmio para clientes reais. Como Dody Dody Budiar, diretor da PT.

2. Wallyu Wave: A influência do K-pop e do drama coreano

A cultura pop coreana ou Hallyu se espalharam por todo o mundo, incluindo a Indonésia. Muitas pessoas querem visitar lugares icônicos em seus dramas coreanos favoritos, como a Torre Namsan que geralmente aparece em dramas românticos ou aldeias de Hanok, que são o pano de fundo de vários filmes históricos.

A indústria do K-pop também é uma atração especial, onde os fãs esperam visitar sua construção da agência de ídolos ou simplesmente comprar itens oficiais de seus grupos favoritos em Myeongdong ou Hongdae.

3. Turismo culinário mundial

A culinária coreana também é um ímã para os turistas. De refeições de rua como Tteokbokki (bolos de arroz picante) a pratos típicos, como Samgyepsal (Carne Grill) e Bibimbap (arroz misto), a Coréia oferece experiências culinárias que estão apetitoso. Além disso, muitos restaurantes halal agora são mais facilmente, para que os turistas muçulmanos se sintam confortáveis ​​em viajar na Coréia.

4. Beleza da natureza e de diferentes estações

Além de cidades modernas como Seul e Busan, a Coréia do Sul também possui belos destinos naturais, como a Ilha Jeju e a Ilha Nami. Os turistas podem desfrutar da beleza das cerejeiras na primavera, folhas vermelhas no outono ou jogar neve no inverno.

Naavagreen planejou o jogo dos vencedores no meio do ano, que coincidiu com o verão na Coréia. Este é o momento ideal para explorar grandes cidades e experimentar várias atividades ao ar livre.

5. Compras e tecnologia sofisticadas

Para comprar amantes, a Coréia é o paraíso. Distritos como Myeongdong, Dongdaemun e Ganggnam oferecem uma variedade de moda, cosméticos e produtos eletrônicos a preços atraentes. Além disso, os avanços tecnológicos na Coréia, como serviços de transporte sofisticados e sistemas de pagamento digital, tornam as viagens mais fáceis e confortáveis.

Ao escolher a Coréia do Sul como um destino de grande prêmio, Naavagreen não apenas oferece experiência turística memorável, mas também convida os clientes a estarem mais próximos das tendências globais de beleza.

“Esperamos que essa viagem possa ser uma experiência valiosa para nossos clientes, enquanto fortalece o relacionamento entre Naavagreen e sua comunidade”, disse o Dr. Dody.