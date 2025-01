A razão pela qual o Grupo Tulungagung Pesilat luta, lançando golpes uns contra os outros no meio da estrada.

Tulungagung, VIVA – Uma luta entre grupos de combatentes silat ocorreu no domingo (19/01/2025) na fronteira das aldeias Wajak Kidul e Wajak Lor, distrito de Boyolangu, Tulungagung.

No vídeo enviado pela conta do Instagram @cepat.indo, dois grupos de lutadores silat podem ser vistos enchendo as ruas, exibindo movimentos aquecidos de pencak silat um contra o outro.

Alguns jovens chegaram a atirar objetos contra o acampamento adversário, mas esta situação potencialmente perigosa foi acalmada pelos moradores locais que contactaram imediatamente a polícia.

O chefe de relações públicas da polícia de Tulungagung, Ipda Nanang Murdiyanto, confirmou o incidente e enfatizou que a polícia recebeu um relatório sobre supostos confrontos entre escolas silat.

Além disso, Ipda Nanang apelou aos cidadãos para que mantenham a paz na região e não se envolvam em disputas que possam prejudicar muitas pessoas.

“Lidamos com este incidente e pedimos ao público que não faça justiça com as próprias mãos. Se houver perdas ou vítimas, informe imediatamente”, disse Ipda Nanang, terça-feira (21/01/2025).

Até o momento, nenhuma outra vítima ou perda material foi relatada como resultado deste incidente. No entanto, várias fontes disseram que a luta entre os grupos silat foi desencadeada por uma disputa que não foi resolvida apesar da mediação ter ocorrido.

Na cronologia do incidente houve um diálogo entre representantes das massas e a polícia. Contudo, como não conseguiram encontrar um terreno comum, as massas realizaram ações anarquistas.

A polícia apelou a todas as partes para que exercessem contenção e não se deixassem provocar em situações que pudessem piorar as coisas.