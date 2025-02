A reação de Beyonce para ganhar o melhor álbum country do ano se torna viral

Ele 2025 Grammys entregou alguns momentos surpreendentes da noite, um dos quais foi Beyoncé’s reação Depois de vencer Melhor Álbum Country do Ano. Embora a lenda pop tenha trazido para casa vários prêmios Grammy ao longo de sua carreira, foi a primeira vez que ele brilhou na categoria de música country. Além disso, sua reação atordoada depois que seu parceiro pop Taylor Swift gritou seu nome, ele poderia ter dado à luz o meme do ano.

Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o momento viral da reação de Beyoncé para ganhar o prêmio do melhor álbum do ano no 67º Grammy.

Beyonce se torna viral por sua reação no Grammy Awards

Um vídeo se tornou viral online, capturando o momento exato em que o cantor de “Texas Hold ‘Em” descobriu que ganhou o melhor álbum do ano para o cowboy Carter de 2024. Beyoncé congelou instantaneamente com olhos ampliados, uma pose que teve Uma segunda fração antes de se preparar para subir no palco.

Veja a reação viral de Beyoncé para ganhar o Grammy abaixo:

Como esperado, a resposta surpresa do criador de sucessos “Halo” logo se tornou o tema de vários memes on -line. “Novo meme desbloqueado, receio”, escreveu um usuário em X (anteriormente Twitter). Outro usuário até comparou a reação de Beyoncé com a dele, que indica“Eu todos os dias de 2025 até agora.” Alguns também elogiaram a vitória do cantor enquanto se divertiam por sua reação.

Um ventilador fixo“Eu nunca vi Beyonce surpreso. Este é Jay-Z Lmaoooooo que como Ohhhhh espera um minuto maldito! Beyoncè é o padrão e pode fazer qualquer tipo de inimigo da música.

“Uau, eu realmente não esperava isso. Quero agradecer a Deus, oh meu Deus, que ainda posso fazer o que amo depois de tantos anos ”, disse o cantor de 43 anos. Ela continuou: “Gostaria de agradecer a todos os incríveis artistas do campo que aceitaram este álbum. Trabalhamos muito nisso. Acho que o gênero é uma palavra de código para nos manter em nosso lugar como artistas. E eu só quero encorajar As pessoas para fazer o que são apaixonadas e dizem: ‘permanecem persistentes’ “.

Beyoncé terminou seu discurso, dando à família uma saudação, incluindo o marido Jay-Z e seus três filhos. Sua filha mais velha, Blue Ivy Carter, também estava lá para manter a mãe durante a noite. Os dois até compartilharam um abraço emocional antes que o cantor subisse ao palco.