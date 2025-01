A reação inesperada de Betrand Peto sobre os rumores da proximidade de Sarwendah com a criança William

Yakarta, vivo -O jovem cantor de talentos, Betrand Peto, recentemente fez uma declaração firme sobre o assunto da proximidade entre sua mãe, Sarwendah e Boy William. O problema de um casamento arranjado que sopra duro nas redes sociais faz com que Borrand sinta a necessidade de falar.

“Não, não, nada! Não importa, eles não combinam com meus pais”, disse Borrand com firmeza.

Betrand disse que Sarwendah está atualmente se concentrando na corrida e cuidando das crianças. Ele também explicou que a proximidade da mãe e do filho William era apenas a necessidade de atirar.

“A mãe se concentra em trabalhar para ganhar dinheiro para seus filhos. Juntamente com Boy William que você vê é apenas um conteúdo”, disse ele.

Não apenas isso, Betrand Peto também reagiu com a proximidade de Ruben Onsu com Desy Ratnasari. Ele disse que não sabia nada sobre as notícias.

“Não sei, apenas pergunte ao meu pai imediatamente porque não sei nada sobre essas notícias”, disse Betrand.

Ele enfatizou que estava atualmente focado na educação e não queria ser influenciado por essas notícias. Betrand revelou que a principal prioridade nesse momento era concluir o exame na universidade.

“Agora estou focado no exame porque logo tenho um exame. Não quero que minhas qualificações sejam feias. Então, pergunte -lhes”, disse ele com firmeza.

Ele espera que todos possam entender a situação e imediatamente confirmar as notícias para Ruben Onsu. Segundo ele, ele não seguiu as notícias relacionadas às fofocas que envolviam seu pai adotivo com Desy Ratnasari.

“Pergunte ao meu pai, sim, porque não sigo as notícias. Eu realmente não segui a notícia de meu pai com ele (Desy Ratnasari)”, concluiu Betrand.