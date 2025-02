A refinaria Blaze está procurando um aviso de refúgio (vídeos)

Seis trabalhadores ficaram feridos como resultado de um incêndio na Companhia da California Martinez Refining Company

No sábado, um enorme incêndio eclodiu em uma refinaria em Martinez, Califórnia, que levou uma ordem de refúgio para os distritos vizinhos devido a uma qualidade do ar. O comando foi abolido desde então.

As chamas eclodiram depois de vazar os hidrocarbonetos lançaram uma explosão, informou a mídia local Mercury News. O fogo foi “Burning Furious”, Com a quantidade desconhecida de combustível restante, o Distrito Atterista do Condado de Contra Costa County Bob Atlas é mencionado no local. Ele acrescentou que a fumaça se tornaria tóxica.

O vídeo dividido em mídia social mostra uma instalação de produção operada pela Martinez Refining Company em chamas com chuveiros de fumaça negra girando em áreas vizinhas.

A empresa disse em comunicado que foram relatados seis feridos, acrescentando que quatro pessoas foram transportadas do local e duas foram tratadas no local e liberadas.

As sirenes que são jogadas aqui em Martinez, porque a refinaria aqui estava no fogo por horas. Os avisos de qualidade do ar são problemas para Martinez, Pacheco e Clyde pic.twitter.com/yzydetxtdn – Jack Molmud (@molmud) 2 de fevereiro de 2025

A Martinez Refining Company relatou um incêndio às 13:47, horário local, enfatizando que pode afetar pessoas com problemas respiratórios em bairros próximos. A empresa acrescentou que sua equipe Hazmat explora se haveria um impacto na saúde da comunidade.

As autoridades de saúde locais disseram mais tarde que a qualidade do ar em áreas próximas à fábrica de refinamento havia melhorado, acrescentando que para Martinez, partes de Pachec e Clyde a partir das 14:45.

A San Francisco Chronicle informou, citando o escritório de emergência do estado que o incêndio resultou em uma liberação de pelo menos 227 libras de dióxido de enxofre na atmosfera. Contra Costa disse que estava citando as notícias de que a refinaria gerenciada pela PBF Energy seria obrigada a produzir relatórios na análise das causas radiculares do incêndio de acordo com os regulamentos de segurança industrial de Martinez.